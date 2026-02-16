Redacción Uppers 16 FEB 2026 - 18:19h.

La actriz estadounidense mantiene una vida activa centrada en caminar, pilates, ejercicios de fuerza y algo de boxeo

La actriz Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: "Interpretaciones inolvidables" y "su valiente compromiso político y social"

La actriz norteamericana, Susan Sarandon, está a punto de cumplir 80 años mientras espera para recibir el Goya Internacional 2026. La protagonista de 'Thelma y Louise', ha explicado siempre que su excelente estado físico no responde a rutinas extremas ni a programas de entrenamiento inalcanzables, sino a un estilo de vida sano que ha mantenido a lo largo del tiempo. Además presume de poner en práctica una filosofía vital sencilla que le lleva a moverse cada día, evitando el sedentarismo al tiempo que combinar ejercicios de bajo impacto con entrenamientos que fortalezcan la musculatura y mantengan la agilidad.

La revista Lecturas se ha hecho eco de una entrevista con People en la que cuenta algunos de sus secretos para encontrarse tan bien a sus 79 años. Ella confiesa que vivir en Nueva York, ciudad en la que nació, le ayuda en su costumbre de caminar. “Voy a todas partes caminando. Voy en bicicleta por la West Side Highway y hago 30 minutos en la cinta de correr”, explicaba recientemente. Para ella, desplazarse a pie o en bicicleta no es solo una forma de mantenerse en forma, sino una manera de integrar la actividad física en la vida cotidiana sin necesidad de dedicar horas al gimnasio. Esta rutina diaria, basada en el movimiento constante, es uno de los pilares de su bienestar.

Caminar y correr diariamente

En un momento en el que existe un debate creciente sobre si caminar es suficiente para mantenerse en forma a partir de los 50 o si correr aporta tantos beneficios como se afirma, Sarandon lo tiene claro: ambas actividades son esenciales en su día a día. Su entrenadora, la londinense Fiona Kavanagh, lo confirma. En declaraciones al medio Hello!, la experta asegura que la protagonista de 'Thelma y Louise' es “una fantástica embajadora de las rutinas de bajo impacto pero altamente efectivas”. Según Kavanagh, caminar y correr en cinta son opciones ideales para quienes buscan mantenerse activos sin sobrecargar las articulaciones, especialmente a partir de los 60 o 70 años.

La cinta de correr, añade, elimina riesgos asociados al terreno irregular, como baches o desniveles, lo que permite entrenar con seguridad y constancia. Para Sarandon, estos ejercicios son la base de su resistencia física y una forma de mantener la energía necesaria para afrontar largas jornadas de rodaje.

Aunque caminar y correr forman parte de su rutina diaria, Sarandon ha incorporado también disciplinas más intensas. Una de las más llamativas es el boxeo, un deporte que empezó casi por casualidad. “Alguien me regaló clases, luego seguí, y me gusta. Me gusta el gimnasio. Es muy divertido con todos los boxeadores, y es divertido golpear”, confesaba la actriz.

Sarandon también incorpora ejercicios de fuerza y sesiones de pilates, dos disciplinas fundamentales para combatir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. Su entrenadora Fiona Kavanagh detalla que la actriz alterna bicicleta, cinta de correr, pesas y pilates, una combinación que fortalece el sistema muscular, protege los huesos y mejora la flexibilidad.

La entrenadora Laura Bianchi coincide en que, a partir de los 60 o 70 años, el verdadero riesgo no es la falta de cardio, sino la pérdida de fuerza y autonomía. Por eso, la rutina de Sarandon es un ejemplo de equilibrio: actividades suaves para mantener la movilidad y ejercicios de fuerza para preservar la independencia física.

Más allá de los entrenamientos concretos, lo que distingue a Susan Sarandon es su enfoque global hacia la actividad física. No se trata de sesiones extenuantes ni de una disciplina rígida, sino de integrar el movimiento en la vida diaria y mantener una actitud activa. Caminar en lugar de usar el coche, desplazarse en bicicleta, dedicar media hora a la cinta o practicar boxeo por diversión son hábitos que, sumados, explican su excelente estado físico.