Cindy Crawford y los hábitos que la mantienen en forma a los 60: “No desayuno hasta las 10”

En los años dorados de las pasarelas, Cindy Crawford dominó la moda mundial como una de las supermodelos más icónicas de los 90. Su característico lunar sobre el labio, su imponente presencia frente a la cámara y su disciplina profesional la convirtieron en musa de diseñadores legendarios y portada de innumerables revistas. Hoy cumple 60 años y sigue siendo no solo un icono de belleza, sino un referente de hábitos saludables que combinan ciencia del bienestar, nutrición consciente y equilibrio personal.

La estadounidense, que tiene dos hijos, Presley y Kaia, junto a su esposo Rande Gerber, ha hablado abiertamente sobre su rutina diaria y su enfoque de la salud en un episodio del podcast 'The Skinny Confidential' donde detalla sus hábitos de alimentación, ejercicio y autocuidado.

Romper el ayuno a las 10

Crawford practica ayuno intermitente, un enfoque en el que retrasa su primera comida del día hasta alrededor de las 10 de la mañana. Antes de eso, suele entrenar para maximizar los beneficios de su rutina de movimiento matinal.

Cuando llega el momento de romper el ayuno, su primer alimento es un batido verde cuidadosamente preparado. "Lleva leche de coco, medio plátano (porque me dijeron que uno entero era demasiado porque tiene mucha azúcar), un puñado de espinacas, menta, colágeno, proteína en polvo, cacao, semillas de lino y semillas de cáñamo. Por encima le pongo un poco de maca", explicaba. Este batido le aporta energía, proteína, grasas saludables y micronutrientes, algo que ella considera esencial para empezar el día con claridad y vitalidad.

Dieta equilibrada

Contraria a dietas extremas o tendencias de moda, Crawford sigue un patrón alimentario equilibrado y sostenible. "No consumo mucho gluten porque no me sienta muy bien. Me encanta la pasta y cuando voy a Europa la tomo pero aquí no me sienta igual. No tomo mucho pan y normalmente para comer tomo una ensalada que contenga proteína -pescado, pollo o legumbres-. Y para cenar proteína con verduras o algo así", puntualizaba.

Este enfoque coincide con su filosofía general de no comer 'comida basura', limitar los alimentos altamente procesados y enfocarse en alimentos reales, sin caer en restricciones extremas o hábitos poco sostenibles a largo plazo.

Ejercicio, movimiento y bienestar integral

Aunque en el podcast no detalla su rutina de ejercicios paso a paso, en otras entrevistas ha revelado que para mantener su figura tonificada hace entrenamientos combinados de cardio y fuerza -incluyendo sesiones de 20-30 minutos de cardio más peso o ejercicio funcional- para fortalecer su cuerpo y mantener la resistencia.

Caminatas, hikes y actividades divertidas como clases con amigas o movimiento al aire libre también forman parte de su estrategia para que el ejercicio no sea una tarea sino un estilo de vida.

La salud para Crawford no es solo nutrición y ejercicio. También incluye descanso adecuado, manejo del estrés y rutinas de cuidado personal suave como gua sha, masaje linfático y sauna para promover la circulación y la relajación.

Además, su enfoque en disfrutar la familia y la vida cotidiana con su marido y sus hijos es vital para sentirse y verse bien, ya que le aporta una dimensión emocional que ella considera clave. Si algo queda claro, es que el secreto de Crawford para mantenerse estupenda no está en la perfección, sino en la consistencia con sentido común y amor propio.