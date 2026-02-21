Inés Gutiérrez 21 FEB 2026 - 21:00h.

Tras vivir su máximo éxito como actriz, el teléfono de Helen Hunt dejó de sonar tanto, por lo que buscó alternativas

La actriz Helen Hunt sufre un accidente de tráfico cuando conducía su coche por Los Ángeles

Compartir







MadridEs algo bastante frecuente en Hollywood que un actor se ponga de moda y comience a estar en todas partes. No hay película, entrevista o alfombra roja en la que no aparezca, por eso, cuando el ritmo baja, parece que desaparecen por completo. Algo parecido le pasó a Helen Hunt tras ganarlo todo con Mejor… Imposible.

Haciendo honor al título de la película, gracias a su interpretación en esta película parecía que las cosas para Hunt iban mejor que nunca. Llevaba toda la vida trabajando como actriz y gracias a este film, donde compartía protagonismo con Jack Nicholson, su carrera se consolidaba. Consiguió el mismo año el Oscar, el Emmy y el Globo de Oro.

PUEDE INTERESARTE El salto de Úrsula Corberó a Hollywood: los éxitos y fracasos de su carrera al otro lado del charco

No obstante, todo lo que sube, tiende a bajar, y la carrera de Hunt no fue una excepción, tras algunos proyectos con menor suerte y algunos sonados fracasos, su presencia comenzó a ser cada vez más escasa. ¿Qué fue de Helen Hunt?

Qué fue de Helen Hunt, la actriz que consiguió un Oscar con 'Mejor... Imposible'

Cuando participó en Mejor… Imposible, Helen ya llevaba años dedicándose a la interpretación. Hija del director de teatro y televisión Gordon Hunt, y de Jane, dedicada a la fotografía y la pintura, parecía destinada a dedicarse a una profesión creativa. La oportunidad le llegó cuando comenzó a acompañar a su hermana a clases de teatro en Nueva York y acabó participando en producciones infantiles.

Ha participado en películas con las que ha conseguido un gran éxito, como Tornado, Naufrago o ¿En qué piensan las mujeres?, sin embargo, uno de sus mayores triunfos fue la serie Loco por ti. Para su última temporada, su coprotagonista, Paul Reiser, y ella negociaron un aumento de sueldo y pasaron a cobrar un millón de euros por capítulo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tal y como señalábamos antes, el éxito no es lo único que ha conocido la carrera de Hunt, pues poco después de alcanzar la cima, encadenó proyectos que no contaron con el apoyo de la crítica, pero tampoco del público. El tiempo pasa para todos, pero parece que lo hace de manera más notable para las mujeres de Hollywood. El teléfono dejó de sonar con la misma insistencia y Hunt decidió continuar creando por su cuenta.

Probó suerte como directora y presentó su primer trabajo en 2007; tampoco consiguió el éxito esperado, aunque eso no le desanimó. Desde entonces ha seguido apostando por su carrera como actriz y la ha compaginado con la dirección de películas y series, poniéndose tras las cámaras en algunos capítulos de proyectos como Californicatios, Revenge o This is Us.

Aunque sea de una forma más discreta y menos pública, Helen continúa trabajando y sacando adelante proyectos que le apasionan, también intenta compartir con sus seguidores en redes sociales algunos detalles sobre su vida, además de los profesionales, alzando la voz por las causas que considera justas.

En el plano personal, Hunt ha llevado una vida bastante discreta. En 2017 se anunciaba su separación del productor Matthew Carnahan, con quien tuvo una hija en 2004, Makena Lei. La maternidad es para ella una parte fundamental de su vida.