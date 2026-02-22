La colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' ha repasado en una entrevista con 'El País' toda su trayectoria profesional y personal

Bibiana Fernández ha reconocido que se siente progresista y que le asusta el auge de la extrema derecha en la política

Compartir







Es una de las colaboradoras estrella de 'Telecinco', actriz del cine español, musa de la movida madrileña y una artista 360. A sus 72 años, Bibiana Fernández ha concedido una entrevista al periodista Martín Bianchi que ha sido publicada en la nueva entrega de 'El País Semanal' en la que ha repasado cómo fue su niñez en Tánger, el matrimonio de sus padres, sus primeros años como artista en los que se buscaba la vida en diferentes locales de Barcelona, sus trayectoria como actriz de la mano de grandes como el mismísimo Pedro Almodóvar y la relación que ha mantenido con los hombres. Una entrevista cuidada y sincera en la que Bibiana Fernández recopila cómo convirtió su identidad en un acto político cotidiano.

PUEDE INTERESARTE Bibiana Fernández tiene un descuido y 'sufre' las consecuencias en directo

En su entrevista con 'El País', la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' define su proceso vital con una metáfora reveladora: “Yo me hice como Holanda: cacho a cacho”. El diario subraya y recalca cómo la afirmación de Bibiana Fernández resume una biografía construida paso a paso, desde una infancia humilde en un patio de vecinos de Tánger hasta convertirse en una figura clave de la cultura popular española.

Sus primeros años: infancia, su ingreso en un internado y sus detenciones por ir maquillada

Hija de un camionero y una costurera, Fernández recuerda en su conversación con Martín Bianchi en el salón de su casa cómo era su día a día en un hogar marcado por las tensiones. Evoca discusiones que compara con una tragedia romántica y confiesa que, siendo niña, encontraba refugio observando el mundo sofisticado que transitaba por el Café de París de Tánger. Allí veía a figuras internacionales y fantaseaba con una vida distinta a la suya.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras el divorcio de sus padres, Bibiana Fernández ingresó en un internado masculino llamado Francisco Franco. La actriz ironiza sobre lo simbólico de aquel nombre en plena dictadura y admite que el entorno era hostil. Sin embargo, lejos de amedrentarse, logró integrarse entre sus compañeros y convertirse, según explica al periódico, en una figura querida por los alumnos.

Con 18 años, Bibiana Fernández empezó a construirse a sí misma. En su charla con Bianchi, la colaboradora recuerda las detenciones que sufría en pleno franquismo por maquillarse. “Los que ahora dicen que vivimos en una dictadura no han vivido la dictadura”, afirma en la entrevista.

Tras alertar del peligro de los discursos actuales que ensalzan el franquismo y la extrema derecha, Bibiana Fernández se define como progresista y defensora de derechos como el aborto, la eutanasia o el matrimonio igualitario.

Su faceta como artista y actriz

El salto profesional llegó cuando se mudó a Barcelona, donde comenzó en el mundo del espectáculo nocturno. Recuerda que adoptó el nombre artístico de Bibi Andersen en homenaje a la actriz sueca Bibi Andersson.

Su irrupción en el mundo del cine se produjo de la mano de Vicente Aranda, quien le ofreció un papel en 'Cambio de sexo'. También la televisión jugó un papel clave. EL PAÍS rememora su participación en programas de televisión donde tuvo que enfrentarse a preguntas incómodas sobre su identidad. Lejos de rehuirlas, Bibiana Fernández respondió con ironía y firmeza, convirtiéndose en una figura clave en la historia de una España que aún tendría que aprender a convivir con la diversidad.

Durante los años ochenta, se consolidó como icono de la Movida madrileña. Colaboró con Pedro Almodóvar en películas como 'La ley del deseo', 'Tacones lejanos' o 'Kika'. En los noventa, ya con su nombre real, Bibiana Fernández amplió su presencia mediática. Posó para Interviú y se convirtió en colaboradora habitual de muchos programas de televisión.

El icono de Bibiana Fernández

En su conversación con 'El País', la actriz rechaza las etiquetas y se resiste a ser considerada símbolo. Aunque muchos la identifican como encarnación de la Transición, ella matiza que el cambio fue colectivo.

En definitiva, como ella misma confiesa y reconoce en la entrevista, el mejor papel de Bibiana Fernández a lo largo de sus 72 años ha sido siempre el de sí misma.