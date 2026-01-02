Logo de telecincotelecinco
Logo de El programa de Ana RosaEl programa de Ana Rosa

Bibiana Fernández tiene un descuido y 'sufre' las consecuencias en directo: "Si me voy, es por eso"

Bibiana Fernández tiene un descuido y 'sufre' las consecuencias en directo
Bibiana Fernández habla del descuido que ha tenido. Mediaset España
Compartir

Bibiana Fernández nunca se corta y este 2026 no iba a ser menos. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha comenzado el año haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza y no ha dudado en contar una anécdota que le ha ocurrido este mismo viernes.

Voy a explicar una cosa, para que veáis cómo he empezado”, explicaba la colaboradora, advirtiendo de que lo que se venía iba, como poco, a desatar las risas del resto de los tertulianos: “He empezado que tenía resaca y quería tomarme una pastilla para la cabeza”, decía.

PUEDE INTERESARTE

Una frase que ha rematado explicando cuál ha sido el descuido que ha tenido a primera hora de la mañana y qué consecuencias está sufriendo: "Sé que es un disparate, pero lo tenía que contar por si ven que me levanto y salgo, que sepan que es por eso", decía, con a gracia natural a la que nos tiene acostumbrados.  

Si quieres saber qué le ha ocurrido y cuál ha sido el descuido, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Temas