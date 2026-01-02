Bibiana Fernández ha estrenado el año en 'El programa de Ana Rosa' contando una anécdota

Bibiana Fernández nunca se corta y este 2026 no iba a ser menos. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha comenzado el año haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza y no ha dudado en contar una anécdota que le ha ocurrido este mismo viernes.

“Voy a explicar una cosa, para que veáis cómo he empezado”, explicaba la colaboradora, advirtiendo de que lo que se venía iba, como poco, a desatar las risas del resto de los tertulianos: “He empezado que tenía resaca y quería tomarme una pastilla para la cabeza”, decía.

Una frase que ha rematado explicando cuál ha sido el descuido que ha tenido a primera hora de la mañana y qué consecuencias está sufriendo: "Sé que es un disparate, pero lo tenía que contar por si ven que me levanto y salgo, que sepan que es por eso", decía, con a gracia natural a la que nos tiene acostumbrados.

