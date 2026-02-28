Logo de telecincotelecinco
La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en fotos: de Belén Rueda y Paco León a Karla Sofía Gascón

38 fotos
Karla Sofía Gascón, Paco León y Belen Rueda
Karla Sofía Gascón, Paco León y Belén Rueda. Cordon Press / EFE

Este sábado, 28 de febrero, la alfombra roja de los Premios Goya 2026 se ha consolidado un año más como uno de los momentos más esperados y comentados de la temporada de cine en España.

Cuatro horas antes de que comience la ceremonia en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, actores, directores, guionistas y figuras clave de la industria han desfilado frente a los fotógrafos y medios.

Esta gala, que rinde homenaje a lo mejor del cine español del último año, no solo premia el talento detrás de las cámaras, sino que también se ha convertido en una pasarela de estilo donde cada look genera conversación, tendencia y, a veces, incluso polémica.

Susan Sarandon
1 de 38

Susan Sarandon

La actriz estadounidense, Goya Internacional 2026, ha sido uno de los rostros más esperados de la noche

Susan Sarandon. EFE
Pedro Sánchez
2 de 38

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha llegado junto a su esposa, Begoña Gómez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente de la Academia de Cine Fernando Méndez-Leite; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun

Pedro Sánchez. EFE
Begoña Gómez
3 de 38

Begoña Gómez

La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lucido una 'blazer' con lentejuelas, melena ondulada y pantalones negros

Begoña Gómez. EFE
Paco León
4 de 38

Paco León

El actor, en los Goya, tras el estreno de 'Aída y vuelta'

Paco León. EFE
María León
5 de 38

María León

La actriz ha apostado por un vestido con aberturas en color blanco

María León. EFE
Ana Mena
6 de 38

Ana Mena

La cantante forma parte de la lista de artistas que conforman las actuaciones de los Goya 2026

Ana Mena. CORDON PRESS
Mario Casas
7 de 38

Mario Casas

El actor, que ha llegado con su madre, está nominado al Goya a Mejor Actor Protagonista por su interpretación en la película 'Muy Lejos'

Mario Casas. CORDON PRESS
Amaia Romero
8 de 38

Amaia Romero

La cantante ha confiado en el talento del diseñador vallisoletano Baro Lucas para su aparición en los Goya

Amaia Romero. EFE
Bad Gyal
9 de 38

Bad Gyal

La cantante es una de las artistas que se sube al escenario en los Goya 2026 para actuar

Bad Gyal. EFE
Dani Fernández
10 de 38

Dani Fernández

Al lado de Bad Gyal también están otras grandes voces de la música española, como Dani Fernández

Dani Fernández. EFE
Leiva
11 de 38

Leiva

Leiva está nominado por 'Hasta que me quede sin voz', el tema principal de su película documental

Leiva. CORDON PRESS
Karla Sofía Gascón
12 de 38

Karla Sofía Gascón

Entre los anfitriones se encuentra Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala tras las críticas por sus antiguos tuits de corte racista

Karla Sofía Gascón. CORDON PRESS
Elena Furiase
13 de 38

Elena Furiase

La actriz se ha mostrado emocionada por acompañar a su prima, Alba Flores, nominada a dos Goya 2026. "Es una alegría estar aquí y acompañar a mi prima. Y también celebrar el cine español que cada año está más en auge", ha señalado

EFE
Belén Rueda
14 de 38

Belén Rueda

La actriz se ha personado con un vestido satinado en blanco y capa

Belén Rueda. EFE
Alba Flores
15 de 38

Alba Flores

Su documental 'Flores para Antonio' tiene dos nominaciones en esta edición de los Premios Goya

Alba Flores. EFE
Nieves Álvarez
16 de 38

Nieves Álvarez

EFE
Blanca Paloma
17 de 38

Blanca Paloma

Blanca Paloma opta a un cabezón en los Premios Goya 2026 poner voz a la canción 'Caminar el tiempo'

Blanca Paloma. CORDON PRESS
María Pedraza
18 de 38

María Pedraza

La actriz ha sorprendido con un look de chaqueta y pantalón negro, camisa blanca y corbata

María Pedraza. EFE
Antonia San Juan
19 de 38

Antonia San Juan

La actriz ha reaparecido en la gran noche del cine español tras anunciar que su cáncer de garganta está en remisión

Antonia San Juan. EFE
Silvia Abril
20 de 38

Silvia Abril

La actriz fue una de las anfitrionas de la gala hace ya siete años

Silvia Abril. EFE
Paula Vázquez
21 de 38

Paula Vázquez

La presentadora ha confiado en el diseñador Alejandro de Miguel para su look

Paula Vázquez. CORDON PRESS
Rigoberta Bandini
22 de 38

Rigoberta Bandini

La presentadora de los Goya 2026 ha apostado por un diseño de Rabanne

Rigoberta Bandini. CORDON PRESS
Luis Tosar
23 de 38

Luis Tosar

El presentador de la gala de los Goya 2026 ha estado nominado 11 vecesy lo ha ganado en tres ocasiones

Luis Tosar. CORDON PRESS
Vanesa Romero
24 de 38

Vanesa Romero

La actriz se ha decantado por un vestido joya confeccionado sobre crepé de seda blanco con escote halter

Vanesa Romero. EFE
Toni Acosta
25 de 38

Toni Acosta

La actriz conforma la lista de figuras clave del cine español

Toni Acosta. CORDON PRESS
Laura Escanes
26 de 38

Laura Escanes

La creadora de contenido ha confiado en Yolancris para su 'outfit': un vestido de crepe rojo con silueta princesa y escote palabra de honor

Laura Escanes. CORDON PRESS
Arturo Valls
27 de 38

Arturo Valls

El humortista anunció las nominaciones a los Premios Goya 2026

Arturo Valls. CORDON PRESS
Hiba Abouk
28 de 38

Hiba Abouk

Hiba Abouk ha sido otra de las actrices que ha decidido pasar por la alfombra roja

Hiba Abouk. CORDON PRESS
Rosanna Zanetti
29 de 38

Rosanna Zanetti

La actriz y modelo ha apostado por un vestido blanco con detalles dorados

Rosanna Zanetti. CORDON PRESS
Dulceida
30 de 38

Dulceida

La creadora de contenido ha sido uno de los primeros rostros en desfilar por la 'red carpet'

Dulceida. CORDON PRESS
Laura Ponte
31 de 38

Laura Ponte

La modelo ha acudido con un pantalón de traje y 'blazer' blanco, un conjunto de Mango

Laura Ponte. CORDON PRESS
Natalia Sánchez
32 de 38

Natalia Sánchez

La actriz se ha decantado por un 'total look' blanco

Natalia Sánchez. CORDON PRESS
Catalina Sopelana
33 de 38

Catalina Sopelana

La protagonista de 'El cuco de Cristal', la última adaptación de una novela de Javier Castillo, ha posado en solitario

Catalina Sopelana. CORDON PRESS
Andrea Duro
34 de 38

Andrea Duro

La actriz ha lucido un 'clean look' y un vestido negro

Andrea Duro. CORDON PRESS
Rivers
35 de 38

Rivers

La 'influencer' ha sido una de las encargadas de presentar la alfombra roja

Rivers. CORDON PRESS
Inés Hernand
36 de 38

Inés Hernand

La periodista ha lucido un broche en el que se lee 'Free Palestina'

Inés Hernand. CORDON PRESS
Tony y Luci
37 de 38

Tony y Luci

Los ganadores del Benidorm Fest han posado ante las cámaras juntos

Tony y Luci. CORDON PRESS
Elena Sánchez
38 de 38

Elena Sánchez

La presentadora ha escogido un original diseño bicolor

Elena Sánchez. CORDON PRESS
Temas