La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en fotos: de Belén Rueda y Paco León a Karla Sofía Gascón

Este sábado, 28 de febrero, la alfombra roja de los Premios Goya 2026 se ha consolidado un año más como uno de los momentos más esperados y comentados de la temporada de cine en España.

Cuatro horas antes de que comience la ceremonia en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, actores, directores, guionistas y figuras clave de la industria han desfilado frente a los fotógrafos y medios.

Esta gala, que rinde homenaje a lo mejor del cine español del último año, no solo premia el talento detrás de las cámaras, sino que también se ha convertido en una pasarela de estilo donde cada look genera conversación, tendencia y, a veces, incluso polémica.