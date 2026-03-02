Qué fue de Fred Savage, el protagonista de la serie 'Aquellos maravillosos años'

Inés Gutiérrez 02 MAR 2026 - 20:00h.

Savage no ha dejado de trabajar, pero tampoco ha tenido el mismo éxito que durante su infancia

MadridLa carrera de Fred Savage comenzó cuando solo era un niño y parecía que se convertiría en una estrella a la que nunca faltarían proyectos interesantes y, si bien no ha dejado de trabajar desde que consiguió sus primeros papeles importantes en Aquellos maravillosos años o La princesa prometida, su carrera tampoco ha sido nada destacable, quedado eclipsada por algunas polémicas relacionadas con su mal proceder.

Para muchos, Fred Savage siempre será el protagonista de la serie Aquellos maravillosos años, pero poco antes ya había participado en La princesa prometida, una película que actualmente se considera casi de culto y que está en la mayoría de listas de películas que es imprescindible ver una vez en la vida. Él interpretaba al nieto al que Peter Falk contaba la historia de amor y aventuras que enamoró a una generación y dejó algunas frases para el recuerdo (como la ya mítica “Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir”, magistralmente interpretada por Mandy Patinkin).

Los problemas de Savage empezaron durante su adolescencia, de hecho, en 2018, Alley Mills, quien interpretaba a su madre en la serie, reveló que la producción se canceló a causa de una denuncia por acosos sexual contra Fred Savage y Jason Hervey (de 16 y 20 años), que interpretaban a los hermanos Arnold. Una diseñadora de vestuario amenazó con llevarles a los tribunales, pero llegaron a un acuerdo.

Si bien Mills defendía a quien había sido su hijo ficticio en esa entrevista, parece que este tipo de actitudes se repitieron más adelante. Se dice que pasó algo muy similar durante la grabación de la serie The Grinder, aunque en este caso la acusación no prosperó y la serie no se canceló… porque ya se había cancelado. Años después, el comportamiento inadecuado de Savage volvió a ser objeto de polémica, y fue durante el reboot de Aquellos maravillosos años, donde ejercía de productor ejecutivo y de donde fue despedido.

Como decíamos, estos comportamientos, que él mismo admitió que tendría que mejorar tras el último incidente (aunque sin entrar en detalles), parece que no le han impedido continuar con su carrera, aunque alejado de la estrella que podría haber llegado a ser. Tras finalizar Aquellos maravillosos años se centró en sus estudios y se licenció en Stanford y se alejó de la interpretación, pero solo durante un tiempo.

Cuando regresó no solo quiso seguir actuando, formando parte de series como Ley y Orden o Modern Family, siendo actor de doblaje y participado en películas para televisión, también ha ejercido como productor. Su último proyecto como actor confirmado fue en 2023.

No obstante, parece que tiene más inquietudes que nada tienen que ver con el mundo de la interpretación en el que se ha movido siempre. Tras ser víctima de una estafa al comprar un reloj de coleccionista, se dio cuenta de que no existía una empresa que se dedicara a autentificar este tipo de piezas, como sí sucede, por ejemplo, con los diamantes, por lo que decidió crearla él mismo: Timepiece Grading Specialists.