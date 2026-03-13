Lara Guerra 13 MAR 2026 - 22:49h.

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La pasada semana, Irene Rosales concedía su entrevista más sincera en el plató de '¡De viernes!' Tras 11 años y 2 hijas en común, Kiko Rivera y ella ponían fin a su matrimonio con una buena relación; sin embargo todo se ha torcido y actualmente la relación se limita a hablar de las niñas.

Después de abrirse en canal, el DJ reaparecía en sus redes sociales con una publicación junto a su pareja, Lola García. En ella, salían ambos bailando con una canción cuya letra hacía referencia a una posible indirecta para la que fuera mujer de Kiko: "Tu que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería, que si no eres feliz con tu vida, ¿por qué tienes que hablar de la mía?", era parte de la letra de la canción de la publicación de Kiko Rivera, en la que, además, el DJ añadía el siguiente mensaje: "La gente que está bien con su vida no tiene tiempo para vivir la de otros. Cada uno debería preocuparse por la suya... que de la mía ya me encargo yo".

De nuevo, Rosales se sienta en el plató del programa para aclarar todo esto. En primer lugar, Irene suelta un tajante: "Vamos a partir de que, no hace daño quien quiere sino quien puede". Asimismo, confiesa que ella no es partidaria de ese tipo de juegos, aún así no le sorprende: "En redes puede hacer ese tipo de cosas, pero no me he dado por aludida. Quién es feliz, no tiene tiempo para meterse en esto, pero yo estoy metida porque tuve una relación con él":

Sin embargo, la exmujer del DJ asegura que "no creo que le sorprenda tampoco que yo haga una entrevista porque llevo 11 años con él en este mundo, y he trabajado de colaboradora también, con su permiso por así decirlo. No veo normal esa reacción, pero no me ha hecho ningún daño".