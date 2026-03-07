Antía Troncoso 07 MAR 2026 - 00:12h.

Irene Rosales destapaba en '¡De viernes!' las infidelidades que sufrió de parte de Kiko Rivera a lo largo de su matrimonio de once años. Por primera vez, la que fuera nuera de Isabel Pantoja hablaba claro sobre todas las deslealtades de su exmarido, en especial, la que coincidió con la muerte de su madre.

En agosto de 2024, Irene Rosales y Kiko Rivera comunicaron el fin de mutuo acuerdo de su relación, asegurando que no hubo terceras personas involucradas. Pero, lo cierto es que durante su largo matrimonio se ha rumoreado en numerosas ocasiones sobre posibles infidelidades por parte de Kiko Rivera, algo que él mismo admitía en su última entrevista para este programa:

"No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba", desvelaba Kiko, que también se afirmaba estar arrepentido: "Es algo que jamás me perdonaré". Ahora, es la propia Irene Rosales quien rompe su silencio sobre este tema y lo mucho que ha sufrido porque constantemente se la llamase "cornuda".

"En el fallecimiento de mi madre, tonteaba con una camarera"

Irene Rosales se sinceraba con Santi Acosta y le contaba cuál era la deslealtad que más le había dolido: "Fue justamente en el fallecimiento de mi madre, que me entero de que está tonteando con una camarera de un bar de copas". Una infidelidad que hizo mella en la relación y que, según la invitada, "le partió el alma": "La persona que tenía que estar a mi lado y me tenía que estar ayudando, buscaba una escapatoria", señalaba Irene.

La exyerna de Isabel Pantoja también se pronunciaba sobre el supuesto affaire que tuvo Kiko Rivera con Lorena da Souza en 2015: "Fue al principio de nuestra relación. Esa no me la llegó a reconocer. Hay muchas que a lo mejor eran verdad, pero en aquel entonces no me lo llegué a creer. A día de hoy, te puedo decir que a lo mejor sí".

Irene, sobre las infidelidades de Kiko: "No me ha reconocido un número"

Del mismo modo, Irene Rosales contaba que Kiko Rivera le llegó a admitir sus infidelidades, pero nunca le reconoció un número: "Me ha llegado a decir que ha metido la pata, pero no me ha dicho ni dos, ni tres, ni una..." Pese a todo, la sevillana siempre terminaba perdonando a su exmarido y haciendo "borrón y cuenta nueva": "En once años no le he echado nada en cara. Si perdonaba, perdonaba con todas las de la ley", reconocía.

Además, Irene Rosales afirmaba que las infidelidades nunca fueron motivo de una posible separación entre ellos. "A día de hoy te digo que es un problema grande porque va creando mella", declaraba Irene, que también reconocía su parte de culpa: "La culpa es de los dos. Uno por seguir y no saber parar, y yo por no saber poner freno".

Acerca de estas infidelidades, Irene comentaba: "Me he sentido muy humillada y me siento muy humillada". Y es que la de Sevilla se ha sentido muy juzgada por la gente que no entiende que haya perdonado siempre a Kiko: "En aquel entonces no tenía las fuerzas suficiente. He sido una persona que constantemente me han sido infiel, puedes llamarlo tonta o, como me han escrito infinidad de veces, cornuda".

Unas críticas que para Irene Rosales han sido "muy duras" y sobre las que decía: "¿Cómo puedo pretender que me respete la persona que está escribiendo cornuda, si el primero que no me ha respetado ha sido mi marido? Ni yo, que sabiendo que lo iba a volver a hacer no me he respetado".