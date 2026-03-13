Un tasador desvela el precio del cuadro mientras no cesan las ofertas para conseguirlo

'El tiempo justo' localiza un cuadro pintado por la Duquesa de Alba que se vende por 8.000 euros en una web: la dueña, una familiar suya

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‘El tiempo justo’ ha vuelto a sorprender tras localizar en el programa de ayer un cuadro pintado por la Duquesa de Alba que se encuentra actualmente a la venta en internet. Lo que parecía una simple curiosidad se ha convertido en un fenómeno inesperado: en pleno directo han comenzado a llegar ofertas de miles de euros por hacerse con la obra. El programa consiguió encontrar el cuadro, un bodegón pintado por Cayetana Fitz-James Stuart, en una web de compraventa, lo que desató el interés de los espectadores.

Un precio muy superior al valor estimado

Para analizar su valor, el espacio contó con Jorge González, tasador de arte de la firma Marte Art Advisors, que ofreció su visión profesional sobre la obra. El experto explicó que la aristócrata no fue una pintora reconocida, aunque sí cultivó la pintura por pasión desde muy joven: “La duquesa tenía inquietudes culturales muy fuertes. Siempre dijo que le gustaban mucho Picasso, Van Gogh y los impresionistas, y empezó a pintar siendo muy joven”, explicó el especialista durante la conexión.

De hecho, según detalló, existen varios cuadros firmados por la Duquesa de Alba que han aparecido en el mercado del arte en distintos momentos, con subastas registradas en 2018, 2023 y 2024. Muchas de estas obras son naturalezas muertas o bodegones, un estilo que le gustaba especialmente y que, en ocasiones, pintaba del natural.

A pesar del interés que despierta la figura de la aristócrata, el experto fue prudente al valorar la obra. Basándose en ventas anteriores de cuadros similares, estimó que su precio real de mercado rondaría entre los 4.000 y 5.000 euros.

"Yo ya no sé si esto forma parte del arte"

Sin embargo, la situación cambió radicalmente en cuestión de minutos gracias al impacto televisivo. Mientras el programa seguía en directo, comenzaron a llegar ofertas de espectadores interesados. Primero apareció una puja de 25.000 euros, seguida de otras de 18.000 y 30.000 euros, lo que provocó la sorpresa del equipo del programa. “La tele es magia y transforma en oro lo que no es”, comentaban entre bromas los presentadores al ver cómo el precio subía en cuestión de minutos.

El momento más sorprendente llegó cuando uno de los mensajes mostrados en pantalla ofrecía 50.000 euros por el cuadro. Ante la avalancha de ofertas, uno de los colaboradores reaccionó con incredulidad: “Yo ya no sé si esto forma parte del arte, pero esto ya es una locura”. Joaquín Prat le ha pedido al reportero esperar al final del programa para conocer la oferta final que han recibido.