Alejandro Abad defiende la criticada versión de Laura Pausini de ‘Por qué te vas’: "Me parece una jugada brillante e inteligente"
El productor musical Alejandro Abad resta importancia a la polémica
Laura Pausini ha regresado a la música con un nuevo disco en el que versiona grandes clásicos. Sin embargo, una de estas versiones ha generado indignación entre muchos de sus seguidores. La cantante ha grabado su propia versión de 'Por qué te vas', de Jeanette, dándole un giro hacia un estilo reguetonero, algo llamativo teniendo en cuenta que ella misma había criticado este género en el pasado. Aunque Pausini había asegurado que el reguetón no encajaba con su esencia, ahora parece haberse rendido a su ritmo.
En 'El tiempo justo' han hablado con el productor musical Alejandro Abad para analizar el nuevo trabajo de Laura Pausini y las críticas que está recibiendo por esta versión tan polémica: "La polémica con Laura Pausini me parece bastante exagerada, porque lo que ha hecho con 'Por qué te vas' es algo que en el Pop es absolutamente normal, moverse, probar, arriesgar".
Alejandro Abad: "Cuando un artista se mueve, una parte del público se enfada y otra descubre la canción"
Además, Abad recuerda que en la música es imposible gustar a todos: "En la música hay una regla muy simple, cuando un artista se mueve, una parte del público se enfada y otra descubre la canción".
También comparte su opinión sobre la reinterpretación de Pausini: "Me parece un jugada brillante, inteligente porque coge una canción maravillosa de Perales, una cantante que solamente está acostumbrada a cantar canciones italianas ya es para celebrar. Además, lo hace con un video divertido que ya es mucho más de lo que suelen hacer muchos artistas cuando versionan clásicos que se quedan ahí agarrotados".