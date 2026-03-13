Gemma Camacho se rodea de animales exóticos para ver cómo funcionan en las redes sociales

Gemma Camacho desvela su truco para tener pelazo: “Me lo lavo con la cabeza boca abajo para favorecer su crecimiento”

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La reportera Gemma Camacho ha protagonizado uno de los momentos más curiosos de 'El tiempo justo' durante una conexión en directo rodeada de animales salvajes. Desde un parque de fauna, la periodista ha informado acompañada por dos elefantes, Alice y Baby, que no han dudado en intentar “robar” las manzanas destinadas a su alimentación mientras el equipo realizaba la retransmisión.

Nada más comenzar la conexión, Camacho ha explicado que los animales estaban “bastante tranquilos y tan panchos”, pendientes de las manzanas que llevaba el cuidador Cristian. Los dos elefantes, de gran tamaño, protagonizaron varios momentos espontáneos durante la intervención televisiva.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando la periodista contó una experiencia previa con otro animal del parque: una pitón australiana de cabeza negra: “Hemos intentado hacer ese efecto impacto que hacen los famosos. Hemos cogido una pitón y la sensación era un poco rara”, confesó. Según relató, cuando vio que la cabeza de la serpiente se movía hacia su muñeca temió recibir un mordisco: “Digo, verás tú si no me ha pegado un bocado en la muñeca”.

Los animales: protagonistas virales en las redes sociales

Durante la conexión también se abordó el fenómeno de los vídeos con animales en redes sociales. Camacho explicó que este tipo de contenido puede aumentar entre un 30% y un 60% la interacción en plataformas como Instagram. Como ejemplo, citó el caso de una creadora de contenido que logró más de 110.000 “likes” con un vídeo buceando en las Maldivas.

Según detalló la reportera, los animales generan dos reacciones principales en el público: ternura o sensación de peligro. La primera provoca felicidad y libera dopamina, mientras que la segunda despierta adrenalina y alerta. “Ambas cosas se combinan para llamar la atención y hacer que esos vídeos sean un éxito”, explicó Cristian, el cuidador de estos elefantes.

La conexión también sirvió para conocer más sobre los elefantes que acompañaban a Gemma Camacho. Baby pesa aproximadamente 4.000 kilos y Alice ronda los 3.500. Ambos tienen cerca de 60 años, una edad considerable para esta especie.

El cuidador del parque destacó además el papel que pueden tener las figuras públicas en la concienciación sobre la conservación animal. Recordó que artistas e influencers con millones de seguidores pueden ayudar a dar visibilidad a estos espacios y al cuidado de la fauna.