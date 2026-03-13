Isabel Pantoja ha recuperado el contacto con las hijas de Kiko Rivera: Esta es la reacción de Irene Rosales

Irene Rosales revela cómo vivieron Isabel Pantoja y ella las adicciones de Kiko Rivera: "Es uno de los mayores disgustos que se ha llevado"

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Tras dar los detalles de su divorcio con Kiko Rivera, Irene Rosales se sienta en esta ocasión en el plató de '¡De viernes!' para responder a las preguntas de los colaboradores.

Una de ellas, de Terelu Campos, es si sus hijas han vuelto a hablar con su abuela tras la reconciliación con el DJ. "Sí, pero no sé el tipo de conversación, ni nada", responde ella. Y es que Irene Rosales asegura no haberles preguntado en ningún momento qué fue lo que hablaron, pero sí que confiesa que le "sorprendió".

De hecho, la exmujer de Kiko Rivera afirma que se alegra de que hayan recuperado la relación. No obstante, tiene una única petición a la tonadillera que dice públicamente en el programa.

Esta es la petición de Irene Rosales a Isabel Pantoja

Como sus hijas "están muy ilusionadas" por haber vuelto a hablar con su abuela, a Irene Rosales le gustaría que cumpliese una única petición: "Si va a tener relación que, por favor, no se deje de tener porque para unas niñas, hablando en el nombre de las mías, se les marea mucho el de repente sí, de repente no...".

Y es que Irene Rosales asegura que esto es por un motivo: "Lucho mucho con mis hijas en que no tengan desapego con la gente". "O sea, que venga alguien de nuevas, le quiera mucho pero, si se va, no pasa nada. Yo no quiero que eso lo sufran mis hijas", añade.

Tanto es así que la entrevistada pone un ejemplo que se le entienda: "Si yo, por ejemplo, me separo mañana de mi pareja y mis hijas tienen que seguir teniendo relación, que la tengan. No que se les olvide. Ahí es donde voy yo con la relación de su abuela".

"Me da pánico porque mis hijas ya se merecen tener la figura de una abuela. Por desgracia no la tienen por mi parte, si la tienen por la parte de su padre pues que la pueda disfrutar y que pueda ejercer de ello. Y que mis hijas también tengan el derecho de decir 'Voy a ir a ver a mi abuela', que mis hijas no saben lo que es eso con 10 y ocho años. Entonces me daría muchísima pena", confiesa Irene Rosales en el caso de que Isabel Pantoja se retractara en su relación con ellas.

El apoyo de Irene Rosales a la relación de sus hijas con Isabel Pantoja

La entrevistada asegura que no quiere preguntarles a sus hijas por lo que hablan con su abuela puesto que no quiere hacerlas sentir que están en un interrogatorio, sobre todo cuando a penas han pasado unos meses de haberse separado de su padre.

"Yo le he dado toda la normalidad del mundo", insiste. Es más, su hija pequeña le dijo que quería aprenderse una canción, la de 'El garrotxi', y a Irene Rosales le pareció "muy bien".