Makoke, tras la acusación de la fiscalía, que pide 4 años de cárcel para ella: "Me da vergüenza"

Fiesta 14 MAR 2026 - 18:06h.

Makoke se pronuncia, en 'Fiesta', sobre la acusación de la fiscalía, que solicita para ella 4 años de cárcel

La Fiscalía pide cinco años de cárcel a Kiko Matamoros y cuatro a Makoke por ocultar bienes a Hacienda

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A Makoke se le complican las cosas. Tras decidir dar un paso adelante en su batalla contra Luis Pliego, director de 'Lecturas', por sus recientes enfrentamientos, ahora se enfrenta a algo mucho peor: la fiscalía pide para ella cuatro años de prisión por, presuntamente, ocultar bienes a Hacienda. De hecho, son dos los supuestos delitos por los cuales ha sido acusada: alzamiento de bienes y ocupación de bienes. Makoke rompe su silencio en 'Fiesta' en una entrevista con Emma García.

La fiscalía solicita una multa de 30.750 euros e indemnizar a la Agencia Tributaria con 471.900 euros después de constatar que hay indicios que apuntan a que Makoke ha utilizado la existencia de una tercera persona (un testaferro) para que esta cobrase y luego ella recibir ese dinero. Y es que, a pesar de tener una deuda millonaria, el nivel de vida de Makoke habría llamado la atención (la fiscalía acredita que hay facturas por valor de más de 160.000 euros, no acorde con el dinero que asegura no tener).

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Este miércoles 18 de marzo, Makoke tendrá que declarar en los juzgados y, junto a sus abogados, intentar tumbar estas pruebas que dice tener la fiscalía para solicitar contra ella cuatro años de prisión. Al parecer, ella estaba al tanto de todo esto antes de que la delicada información saliera a la luz. ¿Acabará Makoke en la cárcel por estos presuntos delitos? ¿Es cierto que no ha respondido a sus obligaciones tributarias? ¿Cómo se encuentra ante este duro revés en su vida?

Makoke se defiende de las acusaciones de la fiscalía: "No debo ni un euro a la Agencia Tributaria"

Visiblemente seria, Makoke ha visitado en plató de 'Fiesta' como cada fin de semana, aunque le ha confesado a Emma García que había pedido a la dirección del programa no acudir debido al delicado momento por el que está atravesando. Pero la colaboradora se ha armado de valor y ha dado un paso al frente para defenderse de todo: "No puedo hablar. El próximo miércoles es el juicio y, por orden de mis abogado, no puedo hablar nada del tema. Respeto la justicia y así lo he hecho siempre".

Makoke reconoce que esto no le ha pillado desprevenida, que se lo esperaba y que, de hecho, lleva años esperando este momento para poder defenderse: "Es un tema desagradable, me da vergüenza estar en esos titulares, muchísima vergüenza". "Estoy tranquila porque tengo mi verdad, confío plenamente en la justicia, así me lo ha demostrado en otras cosas", añade. Reconoce que está siendo "un año complicado" y que espera que "termine bonito": "La vida es una carrera de obstáculos y yo estoy continuamente saltándolos".

"Tengo ganas de que llegue el día porque tengo una espada de Damocles desde hace años, que no puedo hablar y la gente me señala y lo único que puedo decir hoy es que ojalá pueda contar todo cuando pase el juicio, que quede claro que yo no debo ni un euro a la Agencia Tributaria. No debo nada, he pagado todos los impuestos que se me han atribuido. Quiero que se quede claro porque me señalan con lo de 'Hacienda somos todos' y yo por eso he pagado, pago y pagaré todas mis deudas", añade durante su charla íntima con la presentadora de 'Fiesta'.

Además, Makoke se ha pronunciando sobre las palabras de Alfonso Egea del viernes en 'El tiempo justo', donde recogía parte del escrito de la fiscalía en el que se detallan las acusaciones y se especulaba sobre el alto nivel de vida de la colaboradora con "una vida de lujos sin cumplir con sus obligaciones": "Gran parte de lo que dicen no va conmigo. Me encantaría decirte más, pero no puedo. Es lo que hay. Estoy tranquila y confío en la justicia. Llevo muchos años esperando este juicio".