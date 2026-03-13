"No le ha pillado por sorpresa", dice la colaboradora del programa sobre el estado de su amiga tras el varapalo

La Fiscalía pide cinco años de cárcel a Kiko Matamoros y cuatro a Makoke por ocultar bienes a Hacienda

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Marta López ha podido hablar con Makoke tras su duro golpe judicial. La Fiscalía pide 4 años de cárcel para la televisiva por un presunto delito de alzamiento y otro de ocultamiento de bienes. Además, solicita el pago de 471.900 euros de forma conjunta con su pareja a Agencia Tributaria y una multa de 30.750 euros.

El próximo miércoles, la que fuera concursante de 'Supervivientes 2025' se enfrentará a un juicio ante la Audiencia Provincial de Madrid. "He estado hablando hace poco con Makoke. Yo lo sabía, me lo había contado. Pero he estado hablando con ella, la diferencia es que lo sabe todo el mundo, ella era conocedora", asegura López como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Joaquín Prat: "No me creo que esté tranquila"

Así las cosas, sabemos además que Makoke elude cualquier responsabilidad en la causa por la que se le inculpa, según ha hecho saber en 'El tiempo justo' la colaboradora. "Me dice: Marta, de verdad, estoy tranquila. Yo no he cometido ningún delito", traslada la televisiva en el programa de Telecinco. Además, Makoke "confía" en la justicia en mitad de su conflicto con Hacienda. "El mensaje de Makoke es que está tranquila", resume .

Joaquín Prat ha reaccionado en directo a las primeras palabras de Makoke que ha compartido Marta López. "No me creo que esté tranquila", ha dicho sin tapujos. La colaboradora apostilla que "no le ha pillado por sorpresa" el duro golpe judicial. "Lo lleva preparando mucho tiempo", añade.