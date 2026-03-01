Fiesta 01 MAR 2026 - 20:03h.

Continúa la guerra entre Makoke y Luis Pliego: la última hora sobre su enfrentamiento entre la colaboradora y el director de la revista 'Lecturas'

Makoke defiende a ultranza a su novio tras ser acusado de violencia de género: "Las leyes para los hombres en este país son muy duras"

Continúa la guerra de acusaciones y reproches entre Makoke y Luis Pliego. El hecho de que el director de la revista 'Lecturas' publicara los presuntos problemas legales de Gonzalo (pareja de Makoke), ha sido solo el inicio de un enfrentamiento con la colaboradora de televisión. Makoke defendió a su novio en 'Fiesta' de las acusaciones de violencia de género y Luis contratacó publicando los supuesto problemas de Makoke con Hacienda.

Todo apunta a que el desencuentro entre Luis Pliego y Makoke viene de lejos, desde que no llegaran a un acuerdo para que 'Lecturas' tuviera la exclusiva de su boda. Al parecer, tal y como han contado esta semana en 'El tiempo justo', había un contrato de tanteo de por medio, pero no exclusividad, y por ello Makoke decidió firmar con otra revista la exclusiva de su boda, algo que Luis le reprocha. ¿En qué punto está ahora este enfrentamiento?

Última hora sobre el enfrentamiento entre Makoke y Luis Pliego

No parece que Makoke y Luis Pliego vayan a llegar a un entendimiento y la colaboradora se sincera en 'Fiesta': "Conmigo se ha cometido un atropello y tomaré las medidas oportunas que considere mi abogado con todo lo que se ha publicado. Todavía no lo sé a ciencia cierta, pero sé que se va a judicializar el tema, por supuesto", son parte de las palabras de Makoke en su charla con Emma García en el plató de 'Fiesta'.

"El otro día estaba más triste, pero ahora veo la inquina de esta persona hacia mí. Los temas de los que se habla los tengo que poner en manos de la justicia. No puedo hablar de ello, pero te puedo decir que estoy tranquila, las desinformaciones que se han dado no son veraces, pero no puedo entrar bien en el tema". Sobre contrato de tanteo, Makoke dice que "hay unas negociaciones previas y no llegamos a un acuerdo porque me exige unas cosas para la boda y yo no estoy de acuerdo".

Makoke aclara si ha vetado o no a Luis Pliego en 'El tiempo justo'

Por otro lado, Makoke ha querido aprovechar su intervención en el programa presentado por Emma García para aclarar el hecho de que dijesen el otro día en 'El tiempo justo' que había vetado al director de la revista, pero no es así: "No coincido con él en plató porque es una persona con la que me voy a emprender acciones legales y no es plato de buen gusto", es su aclaración al respecto.