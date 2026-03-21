El "miedo extremo" de Jennifer Aniston que sufre un 10% de la población: "He estado haciendo hipnosis"

Inés Gutiérrez 21 MAR 2026 - 20:00h.

El miedo es libre y no se puede controlar, pero Jennifer Aniston está dispuesta a superarlo como sea

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El miedo es una emoción natural, una sensación desagradable ante un peligro, que puede ser real o imaginario. En este segundo caso se considera una fobia y causa reacciones irracionales. Este es el sentimiento contra el que ha estado luchando Jennifer Aniston, que ha intentado por todos los medios dejar atrás su miedo a volar, que resulta más común de lo que pensamos y que puede hacer la vida de una persona bastante complicada.

Es cierto que hay personas que pueden pasar toda su vida sin tener que subir a un avión, por lo que este miedo tendría un impacto relativo en sus vidas (aunque siempre supone una limitación), pero este no es el caso de Jennifer Aniston, quien ha puesto en práctica numerosos métodos en busca de aquel que pudiera ayudarle con su pavor a coger un avión.

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El método de Jennifer Aniston para superar su miedo: "He estado haciendo hipnosis"

"Tengo un miedo extremo a volar", confesaba Jennifer Aniston durante una entrevista con Travel + Leisure. La actriz no dudaba en mostrar su lado más vulnerable y reconocer que, para evitar sentir ese miedo, durante los años había comenzado a seguir ciertos rituales que le ayudaban a sentirse más segura, como tocar el avión con la mano derecha antes de que comience el vuelo o subirse con el pie derecho.

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El éxito de este sistema era relativo, por eso ha probado nuevos métodos, como la hipnosis. "Últimamente he estado haciendo hipnosis, y uno de los requisitos es eliminar todas esas supersticiones", reconocía. "Ya no hago eso de la mano derecha y el pie derecho, ¡y me funciona muy bien!". Este nuevo sistema también incluye la meditación, así como hacer respiraciones durante el vuelo. Además, de vez en cuando se levanta de su asiento y se mueve un poco, lo que incluye hacer algunos estiramientos. Tal vez por eso prefiere el asiento del pasillo al de la ventanilla.

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Este miedo a volar no es el único problema al que Aniston se enfrenta cuando se sube a un avión, aunque parece que esta otra molestia lo es solo para ella. La actriz, según reveló durante la entrevista, tiende a llevar en la maleta más cosas de las que necesita, lo que hace que siempre vaya con un equipaje un tanto excesivo. Está trabajando en esto, algo que seguramente no haga demasiado felices a sus amigas, que aprovechaban el exceso de equipaje de Jennifer para pedirle todas esas cosas que a ellas han olvidado.

Superar sus miedo a través de la meditación y la hipnosis no solo le ha ayudado a lograr viajar en avión reduciendo sus niveles de ansiedad, también podría haber devuelto el amor (romántico) a su vida. Esta entrevista donde confirmaba estar probando este método se publicaba en abril de 2025, un poco de tiempo antes de conocerse la relación de la actriz con Jim Curtis, hipnoterapeuta, coach de bienestar y maestro de meditación. Esta pasión compartida habría sido clave para que entre ellos surgiera la química y complicidad que poco a poco se convertiría en un romance.

La relación se desarrolló al margen del público, pero la pareja fue captada junta ese mismo verano durante unas vacaciones en España, algo que, por cierto, parece poner en evidencia que la actriz es capaz de hacer viajes largos en avión gracias a su nuevo sistema. En noviembre, Aniston confirmaba el romance a través de sus redes sociales, deseando a su pareja un feliz cumpleaños y declarándole su amor.

También Curtis ha confirmado el romance durante la promoción de su libro Book of Possibility y, aunque reacio a dar demasiados datos sobre su relación, confirmó que llevaban alrededor de un año de relación y que se conocieron a través de amigos comunes. "Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar", un vínculo que fue creciendo poco a poco. "Nos llevó mucho tiempo; conversamos mucho y nos hicimos muy cercanos".

Otros famosos con miedo a volar

El miedo a volar es bastante frecuente y Jennifer Aniston no es la única celebrity que lo pasa mal cuando le toca desplazarse en avión, algo que no siempre se considera 'fobia', pues para eso deben darse ciertas condiciones extra además del malestar y el miedo. En el caso de Aniston, ella misma explicó el posible origen de su miedo: "Tuve un vuelo realmente malo porque nos quedamos atrapados en medio de una tormenta eléctrica. Debía durar solo una hora y se extendió a dos. Veía un campo y solo pensaba: 'tenemos que aterrizar'", reveló en una ocasión.

Otros famosos que comparten este temor son Megan Fox, que escuchaba la música de Britney Spears como método para alejar sus miedos, Lenny Kravitz, quien prefiere conducir a volar si tiene la oportunidad, o Ben Affleck, cuyo avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras el impacto de un rayo cuando era un niño. En la lista también están Sandra Bullock, Miley Cyrus, Kirsten Dunst o Colin Farrell.