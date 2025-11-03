La conocida actriz ha publicado en su perfil de las redes sociales una imagen con su pareja, oficializando su relación

Jennifer Aniston reconoce que la adopción nunca estuvo entre sus planes para ser madre: "Quiero mi propio ADN en una personita"

Jennifer Aniston ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: su relación con Jim Curtis, un nombre que hasta hace pocos meses era desconocido para la mayoría, pero que poco a poco ha ido ganando terreno en la vida de la actriz.

La noticia ha llegado a través de una publicación en Instagram en la que Aniston ha compartido una fotografía junto al experto en hipnosis, acompañada del mensaje: "Feliz cumpleaños, mi querido amor".

La foto en blanco y negro no ha pasado desapercibida. Aniston aparece abrazada a Curtis, sonriendo y con las manos entrelazadas, evidenciando que su relación, que había empezado de forma discreta, ya se encuentra en una etapa más sólida.

El anuncio marca un giro en la vida sentimental de la actriz, quien desde hace años opta por mantener en privado la mayor parte de su vida personal.

La pareja fue vista por primera vez el pasado mes de julio durante una escapada a Mallorca. En aquel momento empezaron a circular rumores sobre un posible romance, pero ninguno de los dos se pronunció al respecto.

A lo largo del verano volvieron a aparecer juntos en diferentes ocasiones y acompañados de amigos. Aun así, la relación se mantuvo en todo momento en un terreno privado, hasta ahora, con el 'post' que la intérprete de 'Friends' ha compartido con sus seguidores.

Sobre Jim Curtis

Jim Curtis, el hombre que ahora ocupa el centro de la atención mediática, no pertenece al entorno de Hollywood ni al mundo del entretenimiento. Es coach, hipnoterapeuta y escritor vinculado al campo del bienestar emocional. A lo largo de más de dos décadas ha trabajado en temas relacionados con el cambio personal, la curación interna y el desarrollo de hábitos emocionales saludables.

Durante su juventud afrontó una enfermedad crónica que lo llevó a explorar técnicas de hipnosis y métodos de transformación. Esa lucha, según ha explicado en diversas ocasiones, marcó su camino profesional.

Curtis también es autor de libros centrados en el crecimiento personal, entre ellos 'Shift: Quantum Manifestation Guide', una obra que combina reflexión y herramientas prácticas para alcanzar cambios profundos.

Su presencia pública, no obstante, es discreta, orientada más al acompañamiento que a la exposición mediática. Es precisamente esa energía más calmada, según han comentado fuentes cercanas a medios estadounidenses, lo que ha encajado de manera natural con la etapa vital en la que se encuentra Aniston.

Problemas para ser madre

Este vínculo sentimental llega en un momento significativo para la actriz, quien en las últimas semanas se ha sincerado sobre uno de los temas más íntimos y dolorosos de su vida: sus dificultades para ser madre.

Durante dos décadas, Aniston lidió con tratamientos de fertilidad, ciclos de fecundación in vitro y un desgaste emocional del que nunca había hablado públicamente.

"No sabían mi historia ni todo lo que había pasado para formar una familia. No es asunto de nadie, pero llega un momento en el que no puedes soportar más esa narrativa. Dicen que no tuve hijos porque trabajo demasiado o porque solo pienso en mí. Eso duele. Solo soy un ser humano", ha señalado a la revista 'Harpers Bazaar'.

"He tratado de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí. Todos esos años y años y años de especulación. Fue realmente difícil. Me estuve sometiendo a tratamientos de FIV", ha añadido a 'Allure'.

Pese a todo, decidió no adoptar. "Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, es lo que he deseado". La actriz ya ha asegurado en algunas ocasiones que ha conocido a personas que “habrían sido buenos hijos”. “Pero esa sensación se pasa en tres segundos”, ha recalcado en el podcast ‘Armchair Expert'.