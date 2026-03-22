Inés Gutiérrez 22 MAR 2026 - 19:45h.

La presentadora defiende el ejercicio y la alimentación saludable para una vida sana, pero no es lo único que necesita

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Oprah Winfrey es un gran referente para muchas personas, sobre todo para aquellos que confían en que seguirá recomendando aquello que a ella le funciona para mantenerse saludable, ya sean tips relacionados con la alimentación, el ejercicio físico o la salud mental.

Evidentemente, que a Oprah le haya resultado útil no quiere decir que a todo el mundo le funcione de la misma manera, sin embargo, puede ser una estupenda invitación para descubrir nuevas prácticas que hasta el momento no se habían contemplado como posibles. Desde hace mucho tiempo ella es una gran abanderada de la meditación, una práctica que puede reducir el riesgo de mortalidad hasta en un 48%.

Meditación trascendental: la práctica a la que es fiel Oprah Winfrey

La meditación ha sido una parte fundamental de la vida de Oprah desde hace muchos años y ella, como cada vez que descubre algo que le resulta curioso y apasionante, quiso compartirlo con el mundo desde el principio. En 2011 revelaba en 'The Dr. Oz Show' que no solo la meditación trascendental le había cambiado la vida, sino que les había pagado un curso a sus 400 empleados, implementando esta práctica en el lugar de trabajo.

"Nos detenemos y meditamos a las 9:00 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, sin importar lo que esté pasando", explicó Winfrey. "Y no puedes imaginar lo que sucedió en la empresa: las personas que solían tener migrañas ya no las tienen. Duermen bien, mantienen mejores relaciones con los demás e interactúan mejor. Ha sido fantástico".

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Empleada para recargar la mente y el cuerpo y crear un estado mental más positivo y alegre, la meditación trascendental está considerada como una técnica de meditación que busca un estado de profunda relajación y descanso, de paz interior, y lo hace sin necesitar demasiada concentración o esfuerzo porque no intenta vaciar la mente. Para poder alcanzar este estado es necesario un entrenamiento individual y personalizado, como el que Winfrey les pagó a sus empleados.

Este profesional se encarga de proporcionar al alumno un mantra personalizado, una palabra de un par de sílabas escogida en base a la información que el alumno haya proporcionado, que será el que repita, primero en voz alta y más adelante en silencio. Durante la meditación, que dura 20 minutos, el mantra, escogido especialmente para esa persona, será repetido de manera constante.

Sencillo, aunque no tanto en la práctica como en la teoría, porque la mente tiende a divagar. Lo importante es regresar al mantra. También es clave esperar un tiempo antes de aceptar si el método funciona o no, unos tres meses.

Si conseguimos introducir la meditación trascendental en nuestra vida será una gran noticia, porque hay estudios que señalan que disminuye en un 48% el riesgo de mortalidad. En concreto, según un estudio publicado en la revista 'Circulation', reduce el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en pacientes con enfermedad coronaria. La meditación ayuda a contrastar los efectos del estrés crónico, reduce la activación del sistema simpático y la liberación del cortisol y la adrenalina.

"Parece innegable que las técnicas de relajación como la meditación tienen un efecto positivo para los pacientes cardiacos", señalaba hace años el doctor Francisco Ridocci, miembro de la Fundación Española del Corazón. "No obstante, cabe tener en cuenta que la meditación no puede ser una sustitución de ningún tratamiento farmacológico y es necesario también que el paciente cambie los hábitos de vida para adoptar unos más saludables". Sin duda, puede ser un complemento.

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"Hace dos veranos y dos nuevas rodillas, decidí agregar entrenamiento de fuerza a mis entrenamientos porque todos necesitamos mantener el músculo a medida que crecemos" reconocía en Instagram por su cumpleaños, junto con un vídeo en el que demostraba la veracidad de lo afirmado. Esto supuso un extra a su entrenamiento habitual, porque la presentadora, escritora y productora también cuida su salud física, además de la mental.

A medida que se cumplen años, entrenar la fuerza se convierte en algo más que recomendable, sobre todo en el caso de las mujeres, porque ayuda a reducir el riesgo de pérdida ósea. El entrenamiento de fuerza fortalece huesos, músculos y articulaciones, haciendo que disminuya el riesgo de caídas. También reduce dolores e incluso mejora la postura. Para cuidarse, Oprah combina fuerza, cardio y una alimentación saludable.

"El año pasado no tomé los medicamentos y subí 9 kilos. Quería demostrar que podía mantenerme solo con dieta y ejercicio, pero el ruido volvió y, poco a poco, también los kilos", explicó en 'The Today Show' haciendo referencia a la ansiedad por comer que sentía y que le impedía perder peso y estar en calma.