Meryl Streep dice 'no' a la cirugía: "Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente"

La actriz de 76 años reivindica las arrugas como un archivo vital que registra la huella de experiencias irrepetibles

Famosas contra la cirugía: el nuevo movimiento que da valor a las arrugas

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Hablar de paso del tiempo en Hollywood suele equivaler a hablar de resistencia, de cirugías silenciosas y de una batalla constante contra el espejo. Sin embargo, Meryl Streep ha construido, con la misma precisión con la que modela sus personajes, un discurso basado en la aceptación consciente del envejecimiento como una forma de verdad.

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En una entrevista con 'Good Housekeeping', la actriz de 76 años dejó una de las declaraciones más citadas y más reveladoras de su pensamiento: “Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida, ni las de mi boca, que muestran cómo he reído y cuánto he besado. Y tampoco las bolsas de mis ojos, en ellas está el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas".

La contundencia de esa frase no reside solo en su lirismo, sino en lo que implica dentro de una industria que históricamente ha penalizado el envejecimiento femenino. Las arrugas dejan de ser un signo de deterioro para convertirse en archivo vital, en huellas de experiencias irrepetibles.

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Papeles de bruja al cumplir los 40

La protagonista de 'El diablo viste de Prada', una de las más queridas y respetadas de de Hollywood, ya contaba años atrás en 'The Graham Norton Show' uno de los desplantes machistas que vivió por parte de la industria tras cumplir 40 años: "Me ofrecieron tres papeles de bruja en un año. Y me estaban mandando una señal, creo. Sobre Hollywood y cómo percibe a los actores tras cumplir los 40 años".

El discurso de Streep conecta con una corriente más amplia de actrices que han comenzado a desafiar los estándares de belleza establecidos, pero lo hace desde el lugar de alguien que nunca ha basado su legitimidad en la apariencia, sino en el oficio.

Esa mirada se vuelve aún más significativa si se observa su trayectoria. Streep no solo ha envejecido en pantalla; ha seguido trabajando con una intensidad poco habitual, manteniendo una presencia constante en proyectos relevantes.

La fuerza viene de familia

La actriz siempre se ha definido como una mujer fuerte, y en una entrevista concedida a la revista de Oprah Winfrey explicaba que esa fortaleza se relaciona con los genes de su familia y, sobre todo, con la forma de ser de su abuela. "Mi abuela vivió hasta los 93 años y no hacía ejercicio, lo que seguro es una mala noticia para todos los que hacemos deporte”, bromeaba.

A su juicio la clave para que que viviese hasta casi los 100 radicaba en que se mantenía ocupada, ejemplo que trata de seguir, admitiendo que quizás ahora "no seamos todos tan activos como antes". En cualquier caso, la ganadora de tres Oscar no teme en absoluto el cumplir años. "Debes aceptar que envejecerás. La vida es valiosa, y cuando has perdido a mucha gente, te das cuenta de que cada día es un regalo", sostenía en la mencionada entrevista a 'Good Housekeeping'.