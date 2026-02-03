Redacción Uppers 03 FEB 2026 - 10:55h.

El director Cameron Crowe lleva años trabajando con la legendaria cantautora en un proyecto sobre su vida

En los últimos tiempos, Hollywood ha convertido el biopic musical en uno de sus formatos más rentables y omnipresentes. Cada temporada nos llega al menos una película centrada en un gran icono de la música popular, hasta el punto de que la industria parece haber entrado en una auténtica edad dorada (¿o sobreexplotación?) del género.

En este contexto uno de los proyectos más ambiciosos que hay en preproducción es el que prepara el director Cameron Crowe sobre la ilustre cantautora Joni Mitchell, que aspira a distinguirse del resto por su enfoque autoral y por la involucración de la no menos legendaria Meryl Streep en el mismo, según ha confirmado el reputado ejecutivo musical Clive Davis durante su tradicional fiesta previa a los premios Grammy.

El anuncio coincide además con un momento especialmente significativo para Mitchell, que acaba de obtener a sus 82 años un nuevo reconocimiento musical, el Grammy al mejor álbum histórico por su colección 'The Asylum Years 1976-1980'.

Aunque el casting de Streep es el único confirmado oficialmente hasta ahora, diversas informaciones apuntan a que la oscarizada actriz podría encarnar a Mitchell en su etapa adulta, dejando abierta la posibilidad de que otra intérprete -se rumorea que Anya Taylor-Joy- dé vida a la cantante en su juventud.

Una amistad de décadas

El biopic sobre la autora de 'Blue' no es una iniciativa reciente. Cameron Crowe, cineasta conocido por títulos como 'Casi famosos' o 'Jerry Maguire', lleva años desarrollando la película en colaboración directa con la propia artista.

La relación entre Crowe y Mitchell se remonta a 1979, cuando el director —entonces periodista musical— la entrevistó para 'Rolling Stone'. Aquella experiencia dio paso a una amistad que ha sido clave para la concepción del filme. El propio Crowe ha explicado que el proyecto se está construyendo a partir de encuentros regulares con Mitchell, en los que la cantante ha compartido recuerdos, experiencias y reflexiones personales que servirán como base narrativa de la película.

Alejarse del biopic convencional

El cineasta ha insistido en que la intención es alejarse del biopic convencional para ofrecer un retrato desde el punto de vista de la propia artista, incluyendo tanto figuras conocidas de su trayectoria como otras menos exploradas públicamente.

Crowe contará, además, con acceso directo al archivo personal de la cantante, que ha conservado durante décadas objetos, instrumentos, vestuario y documentación relacionada con su carrera, lo que permitirá reconstruir con precisión tanto el contexto artístico como el personal de una de las figuras más influyentes del folk y el rock de autor.

Aunque no se sabe nada del guion, se espera que la película abarque distintas etapas de la vida de Mitchell, desde su ascenso en la escena folk de la Costa Oeste hasta su evolución artística posterior. Crowe ha señalado en entrevistas recientes que su intención es iniciar el rodaje en 2026, lo que sugiere que el proyecto avanza hacia una fase decisiva tras varios años de desarrollo.

La elección de Streep, que ya ha demostrado en otras ocasiones su capacidad para interpretar figuras reales complejas y personajes vinculados al mundo artístico, añade un componente de prestigio inmediato al proyecto y eleva las expectativas sobre el mismo.