Redacción Uppers 25 MAR 2026 - 10:41h.

La actriz ha asumido el paso del tiempo como una forma de liberación, incluso de expansión personal

Isabella Rossellini y su única rutina física a los 73 para mantenerse en forma: “Me viene muy bien”

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Isabella Rossellini está de actualidad a sus 73 años. En 2025 estuvo nominada al Oscar por su papel en 'Cónclave' y ahora brilla en la nueva serie de Ryan Murphy, 'The Beauty', una mirada provocadora e irónica sobre la obsesión contemporánea con la apariencia. En la vida real, la inolvidable protagonista de 'Terciopelo azul' ha construido un relato en la dirección opuesta, la de aceptar el paso de los años como una forma de liberación, incluso de expansión personal.

Durante décadas, su imagen estuvo asociada a una belleza icónica, heredada en parte de su madre, Ingrid Bergman. Pero esa etiqueta, lejos de ser una ventaja permanente, se convirtió en un corsé. La industria la apartó cuando dejó de encajar en los estándares de juventud. Desplazamiento que, paradójicamente, fue el punto de partida de su transformación. Estudió etología, creó proyectos artísticos híbridos entre ciencia y teatro y se refugió en una vida más conectada con la naturaleza. Mientras muchas carreras se agotan, la suya se diversificó.

Rechazo a la cirugía estética

Uno de los aspectos más destacables de su filosofía de vida es su rechazo a la cirugía estética. En una industria obsesionada con borrar el paso del tiempo, Rossellini tomó una decisión consciente y coherente. “A los 50 me lo planteé muchas veces, pero siempre ha prevalecido el 'no”, aseveraba en una entrevista en 'La Stampa'. Su relación con su cuerpo no pasa por corregirlo, sino por habitarlo. "A los 20, todos somos hermosos con unos vaqueros y una camiseta. Pero después, la belleza es una cuestión de estilo, personalidad, carisma… No hay que ocultar los defectos, sino transformarlos para ser únicos", decía hace unos años.

Además, su discurso introduce un elemento que rara vez se asocia con la edad: la libertad. En varias entrevistas ha insistido en ello como el gran beneficio del paso del tiempo. "Mucha gente habla del envejecimiento como un proceso de deterioro o de pérdida de belleza. Pero creo que, al igual que mis amigos y otras personas con las que hablo, con la edad llega una cierta ligereza. Te sientes tan feliz de estar viva, y sabes que es un regalo tan grande, que todo se vuelve más ligero (...) A medida que te haces mayor, simplemente dices: "¡Oh, pero mira qué maravilloso es estar vivo!", explica en una reciente entrevista en 'Elle'. Esa libertad se traduce en elegir proyectos, decir no y, sobre todo, vivir sin la presión constante de la validación externa.

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5 kilómetros diarios en la granja

Otro elemento central en su enfoque es la actividad física integrada en la vida cotidiana. Rossellini ha explicado que su principal rutina es caminar por la granja orgánica que tiene en Long Island, una práctica que combina movimiento, naturaleza y propósito. Allí cuida de los animales y gestiona su día a día. Ese entorno le permite desplazarse a pie, recorrer los terrenos, atender a los animales y realiza tareas cotidianas que implican caminar de forma constante y consciente. "En la granja puedo andar unos 5 kilómetros diarios, siempre y cuando el tiempo acompañe, y eso me viene muy bien”, aseguraba la actriz italiana en 'Yo Dona'.

Su relación con la industria también ha cambiado de manera significativa. Durante años fue descartada por “demasiado mayor”, pero décadas después ha sido recuperada como símbolo de elegancia madura. Este retorno refleja un cambio cultural en el que figuras como ella han sido decisivas. En lugar de adaptarse a los estándares, Isabella y otras mujeres como ella han contribuido a transformarlos.