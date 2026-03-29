El ejercicio que mantiene a Clint Eastwood en plena forma a sus 95 años: "Nunca lo dejé"

Inés Gutiérrez 29 MAR 2026 - 19:45h.

El actor y director estadounidense se cuida mucho, no toma azúcar y evita el alcohol

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Una de las mejores maneras de aprender a cuidarnos es saber lo que nuestro cuerpo necesita, pero también lo que funciona para cada uno. Conocer las rutinas de alimentación y entrenamiento de los demás puede darnos ideas e inspirarnos, pero lo que funciona para algunos no tiene por qué ser igual de efectivo para todos, sobre todo si se tiene un objetivo concreto.

No es el caso de Clint Eastwood, quien parece no tener más meta que la de sentirse lo mejor posible con su cuerpo, cuidar su salud y seguir cumpliendo años manteniéndose tan fuerte como siempre. Algo que parece estar funcionando a las mil maravillas, pues a sus 95 años sigue al pie del cañón, dedicado por completo a su gran pasión, el cine, donde durante mucho tiempo ha compaginado su carrera como actor con la de director. Estar en plena forma es esencial en ambas.

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El ejercicio que mantiene a Clint Eastwood en plena forma

Actor, director y productor de cine, parece que no hay nada que pueda acabar con la creatividad de Clint Eastwood, que lleva toda su vida dedicado al séptimo arte y no tiene intención de parar hasta que no sea estrictamente necesario. Para ello es imprescindible estar en plena forma y Eastwood lo sabe. Cuidarse es clave para sentirse bien y él lleva haciéndolo toda la vida, consciente de lo importante que es el ejercicio físico para su salud.

“Siempre he hecho ejercicios de entrenamiento muscular", reveló durante una entrevista con Health Fitness Revolution. "Cuando estaba en el ejército descubrí las pesas, el tipo de entrenamiento que hoy llamarías fisicoculturismo. Nunca quise desarrollar músculos enormes y crecer como un fisicoculturista competitivo, pero me di cuenta rápidamente de que la mejor manera de mantener los músculos fuertes, duros y en forma era con el entrenamiento con pesas. Una vez que me metí en el entrenamiento con pesas, nunca lo dejé”.

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Inspirado por cómo le hacía sentir, Eastwood descubrió algo que muchos expertos intentan inculcar durante años: la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza para mantenerse saludable. En general, cuando se nos señala la importancia del ejercicio, tendemos a centrarnos en los entrenamientos de cardio, la gente comienza a caminar, nadar o montar en bicicleta, pero tiende a huir del entrenamiento con pesas, sobre todo en el caso de las mujeres, evitando una figura demasiado musculada. Esto es una mala idea, porque el entrenamiento de fuerza es esencial.

Estos ejercicios ayudan a mantener y mejorar la densidad mineral ósea, es decir, que reducen el riesgo de desarrollar osteoporosis y, por tanto, de fracturas. También fortalecen los músculos y articulaciones, lo que protege contra lesiones, aumenta la movilidad e incluso mejora la postura corporal. Esto puede hacer que muchos dolores crónicos desaparezcan.

Ayuda a prevenir enfermedades crónicas, como la hipertensión o ciertos problemas cardiovasculares, regular los niveles de glucosa en sangre, favorece al sistema inmunológico y también aumenta el metabolismo basal, lo que es beneficioso a la hora de controlar el peso. Favoreciendo el mantenimiento de una buena masa muscular y un metabolismo activo, contribuye a la autonomía de los individuos, sobre todo de las personas más mayores, mejorando su calidad de vida.

Además, como sucede con cualquier tipo de ejercicio, mejora el sueño, ayudando a descansar, y contribuye a mejorar la salud mental, reduciendo los niveles de estrés y la ansiedad. Durante la práctica se liberan neurotransmisores asociados con la felicidad y la calma, como la dopamina o las endorfinas.

Otros tips que sigue Clint Eastwood para cuidarse

En cuanto al ejercicio físico, no hay duda de que Eastwood ha hecho bien en seguir su instinto, pero ¿qué sucede si hablamos de alimentación? Lo cierto es que en este sentido es más complicado, porque al aparecer y según reveló su hijo en Men's Health, Eastwood no come por placer, sino para que su cuerpo obtenga todo lo que necesita. "Come salmón y arroz integral en el desayuno", desvelaba Scott.

Aun así, parece que el director tiene las cosas muy claras y evitar el azúcar es uno de los puntos clave de su dieta para sentirse mejor, pero tiene más consejos. "Mantente alejado de los carbohidratos, especialmente de los postres ricos. Ten una báscula en tu baño. Descansa lo suficiente. Trata de ser optimista. Come frutas y verduras crudas. Toma vitaminas. Evita las bebidas cargadas de azúcares. Evita el alcohol en exceso", recomendó en Muscle & Fitness.

Unos tips que a él le funcionan y lo hacen tan bien que ha llegado a los 95 años (que en el mes de mayo serán 96) con la vitalidad que necesita para seguir cumpliendo sueños y sacando proyectos adelante. Gracias también, por supuesto, a una buena genética y a una mente lúcida.