Fiesta 04 ABR 2026 - 17:59h.

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Se cumplen 13 años de la muerte de Sara Montiel, motivo por el cual esta tarde 'Fiesta' le ha rendido un homenaje, recordando su destacada carrera profesional y algunos de sus mayores momentazos. Además, el programa ha repasado el historial amoroso de la actriz y Saúl Ortiz ha contado cuál es el estado de salud de Tony Hernández, exmarido de la cantante, después de que se conociese que sufre una grave enfermedad.

Tras rememorar algunos de los momentos más icónicos de la vida de Sara Montiel, Emma García ha dado paso al colaborador y periodista, Saúl Ortiz, al que le ha preguntado qué es lo que se sabe de Tony Hernández, el cuarto y último marido de Sara Montiel, junto al que la cantante estuvo tres años antes de su separación en malos términos.

El periodista, que un par de meses atrás adelantaba que Tony Hérnandez estaba "pasando por una gravísima enfermedad" por la que estaba siendo tratado, ha contado que el exmarido de la cantante se encuentra en "una situación crítica". Y es que, aparte de su enfermedad, también está sufriendo el problema de abastecimiento y electricidad en Cuba, su país de origen y en el que reside.

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Asimismo, Saúl Ortiz ha desvelado que en los próximos días viajará a Cuba para entrevistar al exmarido de la actriz: "Tony Hernández ha decidido dar una entrevista para contar cosas que nunca ha contado y explicar cómo se encuentra. Me voy a Cuba para poder entrevistarlo. Ha elegido 'Fiesta' para contar, 25 años después, cómo fue su relación con Sara Montiel y abordar este momento delicado".

Los hombres de la vida de Sara Montiel

Lo cierto es que Sara Montiel tuvo una carrera sentimental muy intensa. La cantante amó con intensidad y siempre le gustó presumir de sus conquistas. Y es que la famosa llegó a pasar por el altar hasta cuatro veces. Esta tarde, 'Fiesta' ha recordado todos los hombres de la vida de la actriz. ¡No te lo pierdas!

Un recopilatorio que ha empezando por el amor de la vida de Sara Montiel, Pepe Tous, su tercer marido y madre de sus dos hijos Thais y Zeus, al que la actriz siempre le dedicó buenas palabras. Además, la cantante tuvo durante toda su vida una relación intermitente con el italiano Giancarlo Viola. Es más, Sara llegó a asegurar que se casó con Tony Hernández por "darle en las narices a Giancarlo".