Patricia Fernández 20 MAY 2026 - 03:23h.

El cantante se ha hecho una cresta y se la ha teñido de rosa, además de depilarse el pecho con cera, para conseguir recompensas

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







José Manuel Soto se ha enfrentado a 'La mesa de las tentaciones' como el resto de sus compañeros de 'Supervivientes 2026', lo hacía asegurando que está pasando mucha hambre en Honduras y demostraba que tenía muchas ganas de hacer frente a las penitencias que le ponían delante.

La primera oferta para el superviviente tenía que ver con su pelo, ¿estaba dispuesto a depilarse con cera el pecho para poder comerse una tortilla de patata? La respuesta era así, lo que le llevaba a protagonizar un momento en el que mostraba el dolor que estaba pasando mientras le depilaban, donde también participaban dos de sus compañeras: "Qué horror, es que tengo mucho pelo. Qué barbaridad".

Y su 'mesa de las tentaciones' continuaba por un pollo asado con patatas a cambio de raparse el pelo en forma de cresta y este no dudaba, se ponía en manos de María Lamela para hacerse este nuevo peinado que aseguraba nunca hubiera imaginado hacerse: "Es la primera vez que me hago esto, lo que se estarán riendo mis hijos".

Y hablando de sus hijos, parecía que el cantante sabía cuál iba a ser la tercera oferta. Una carta escrita por ellos era lo siguiente que podía llevarse si su nueva cresta no se quedaba solo en un corte de pelo, si se la teñía de color rosa podía llevarse estas líneas escritas por ellos a la playa.

"Es una locura, lo sé, te pido disculpas, pero bueno", se dirigía Soto a su mujer porque decidía cambiarse el 'look' por completo: "A mí no me pega nada esto, pero bueno. Son tres cosas que no he hecho en mi vida".

Mientras Borja dudaba de si hacerse el mismo peinado que le estaban haciendo a Soto a cambio de un cocido, podía verse el resultado del gran cambio de 'look' al que se ha sometido José Manuel Soto en 'Supervivientes 2026' que hacía partirse de risa a sus compañeros: ¡solo tienes que darle al 'play' para descubrirlo!

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los colaboradores de 'Supervivientes 2026' se mojan sobre todas las polémicas