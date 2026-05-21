Pedro Jiménez 21 MAY 2026 - 01:18h.

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La entrada de Miguel y Bayan a 'La isla de las tentaciones 10' en calidad de pareja se puede calificar como de un auténtico terremoto, después de la salida de Julia y Luis del reality de Telecinco tras su tensa hoguera de confrontación final. Ambos acuden a República Dominicana porque "no se han separado" desde el día que se conocieron (llevan juntos alrededor de un año y medio), habiendo los dos participado en la séptima y octava temporada, respectivamente.

En primer lugar, Miguel ha entrado a 'Villa Montaña' y ha conocido a los que son sus nuevos compañeros... con una sorpresa: "¿Qué haces aquí?", le ha dicho a Claudia, a quien conoce de fuera y con quien ha tenido algo (al menos, así lo ha confesado Claudia posteriormente al resto de la villa).

Además, Christian le ha confesado que Mar y su pareja, Bayan, se conocen de Mallorca: "Creo que ahora no se llevan muy bien". Otra persona que también conoce Miguel es a Lucas, con quien ha protagonizado un momentazo al ir a su habitación y despertarle, llevándose este una grata sorpresa al verle.

Salta la tensión con la entrada de Bayan a 'Villa Deseo'

Luego ha venido el turno de Bayan, quien ha tenido una entrada un tanto más abrupta en su villa. La que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones 8' ha conocido a sus nuevas compañeras y ha saltado como nunca la tensión con Mar: "Yo tengo caras conocidas...".

Ha sido en ese preciso momento cuando Mar y ella han protagonizado un agitado choque, contando que hace años dejaron de ser "súper amigas" y tras distanciarse, Mar lo pasó muy mal por su novio y Bayan "le tiró la caña a él": "Me dijiste que era él quien te tiraba la caña pero la conversación eran de doce capturas. Por eso nos peleamos".

Bayan ha reconocido no recordar mucho cómo fue todo y Mar se ha mostrado contundente: "Si te lo hubiese hecho yo a ti a lo mejor sí te hubieses acordado... pero bueno, fue muy feo por tu parte. No me voy a olvidar, para mí eras súper importante y fue muy feo". Bayan le ha restado importancia, intentando olvidar todo: "Creo que estamos en otro punto de la vida y solo quiero que te vaya bien".

El disgusto de David y Álex Girona ante la entrada de Bayan

David y Álex Girona son dos de las personas que más han mostrado su disgusto tras la entrada de Bayan. Por un lado está David, que ha desvelado ante Leila que no "sabe fingir": "Creo que es la primera vez que te veo serio", le ha dicho Leila. "Esta tía es un bicho", ha dicho David. Por otro lado, Álex Girona ha revelado que le "cae fatal": "He tenido rollos con ella... porque es muy lista. Bueno, eso se cree ella, que es muy lista".