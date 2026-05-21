Lorena Romera 21 MAY 2026 - 12:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se casa con el padre de su hija tras tres años de relación

Así ha sido la despedida de solteros de Fani Carbajo y Fran Benito: juntos y en Ibiza

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Fani Carbajo y Fran Benito ya son oficialmente marido y mujer. La pareja ha dado el paso definitivo firmando su unión en un enlace civil cargado de complicidad y emoción. Aunque el plato fuerte llegará más adelante con la gran celebración rodeados de sus familiares y amigos, este primer 'sí, quiero' oficial ya deja momentos para el recuerdo: como la firma al ritmo de Si antes te hubiera conocido, de Karol G, o el sofisticado traje blanco de ella.

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La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha dejado a un lado las marchas nupciales tradicionales. La influencer tenía claro que su boda civil tenía que reflejar su esencia alegre y desenfadada, por lo que ha plasmado el momento de su 'sí, quiero' mientras ambos cantaban Si antes te hubiera conocido, de Karol G. Una canción que ha hecho de este acto solemne una auténtica fiesta.

"Y me casé con mi compañero de vida, mi mejor amigo, el padre de mi hija, mi refugio, mi calma y también mi locura. Con la persona con la que quiero absolutamente todo. Lo que jamás imaginé que me pasaría… y aun así, lo que llevaba toda la vida deseando sin saberlo", ha expresado la también exconcursante de 'Supervivientes' a través de sus redes sociales.

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El look de la novia: sofisticación y originalidad en clave total white

Pero si algo ha acaparado todas las miradas ha sido el estilismo elegido por Fani Carbajo. La creadora de contenido ha optado por un sofisticado y elegantísimo traje de chaqueta y pantalón blanco con un tejido texturizado.

La pieza protagonista del look es la chaqueta, un diseño estructurado, entallado a la cintura, con un único botón dorado, solapas clásicas y un detalle de lo más rompedor: mangas abullonadas que le aportaban un toque romántico y de pura tendencia.

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El pantalón, de corte recto y fluido, ha sido ideal para estilizar su figura y mantener la comodidad en un acto tan importante como este. En cuanto al resto del outfit, la madre de Emilio y Victoria ha lucido un top corsetero debajo de la americana y unas sandalias de plataforma, también de color blanco.

Como cabía esperar, Fani Carbajo y Fran Benito no han dejado de recibir mensajes de cariño y de enhorabuena de parte de su comunidad y de otros rostros conocidos. Marta Peñate, Tony Spina, Aurah Ruiz, Marina Ruiz, Anita Williams o Inma Campano son solo algunos de los VIPs que han celebrado el 'sí, quiero' de la pareja.