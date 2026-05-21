Lara Guerra 21 MAY 2026 - 01:32h.

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Ha llegado una nueva hoguera a 'La isla de las tentaciones' llena de tensos momentos y una de las que peor paradas ha salido con las imágenes es Leila, quién pese a ir viento en popa con David, ver a Atamán con Claudia la dejaba destrozada. Sin embargo, por sorpresa ha entrado Irini, una chica que desde hace tiempo ha preocupado a Leila.

En primer lugar, Leila, lejos de saber de la presencia de la otra chica, ya confesaba que esperaba lo peor y que podría haber llegado hasta el final: "Yo estoy haciendo lo que siento y creo que él va a seguir fluyendo. No me gustaría verlo, pero vengo un poco mentalizada de que lo voy a ver".

Por otra parte, Barneda le ha preguntado si cree que hay entre ellos una conexión, a lo que, sin pensarlo dos veces, Leila deja claro que por lo que ha visto en las imágenes "no": "creo que le atrae físicamente, pero para una noche que salga de fiesta. No veo que le pueda gustar".

Leila descubre que Irini ha llegado a 'Villa Montaña'

Leila ve en las imágenes que Irini es la nueva tentadora de la villa: "Se fue con mi novio cuando lo dejamos. Es más, me enseñó fotos con ella para molestarme. Creo que esa chica si que le puede gustar. Sé que le gusta...hubiera preferido que cayese con Claudia porque ella le va a gustar y se va a olvidar de mi, segurísimo".

En las siguientes imágenes, Leila ve a Atamán recordando con Irini el día que se conocieron. Y todo fue a más cuando ambos acuden a la habitación de él, un momento en el que la canaria no puede más y explota: "Mi relación se acaba de morir. Ya todo me da igual...se ha liado con dos chicas. Yo no he podido estar con esta persona durante 11 años...no quiero saber nada de esa persona, no es mi novio"

De nuevo, la participante se derrumbaba al analizar las imágenes: "Con Irini no actúa por venganza, no quiero que esté allí con ella. No se si es que me duele porque se que mi relación se va a acabar. Cuando le he visto con esa chica tengo claro que se acabó."

El explosivo encuentro entre Leila y Claudia en ‘el cara a cara con la tentación’

Sandra Barneda anunciaba a 'Villa Deseo' que Leila se iba a enfrentar a la tentación. Por ello, la pareja de Atamán ha tenido un encuentro junto a Claudia lleno de reproches. Tras esto, la tentadora le cuenta a Atamán todo lo sucedido y este le desvela que ha tenido algo con Irini.