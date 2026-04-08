La receta de Ringo Starr para mantenerse en tan buena forma a los 85: “Paz, amor y brócoli”

Redacción Uppers 08 ABR 2026 - 13:30h.

"Todo lo bueno que hay en mí se lo atribuyo al brócoli", ha confesado el exbeatle durante la promoción de su nuevo disco, 'Long Long Road'

Ringo Starr saca nuevo álbum a los 85: otros músicos octogenarios que siguieron grabando discos

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De todos los grandes veteranos del rock que aún permanecen en activo Ringo Starr probablemente sea el que exhibe mejor forma física a sus 85 años. La inagotable vitalidad que hizo de él el miembro más extrovertido de los Beatles sorprende incluso a sus seguidores más fieles. Ahora que está a punto de publicar su vigesimosegundo álbum en solitario, 'Long Long Road', el batería ha desvelado en una entrevista con Rolling Stone cómo se mantiene sano y en forma para seguir grabando y saliendo de gira. Y el secreto está en la cocina.

El músico británico nunca ha sido muy de dietas complejas o fórmulas inalcanzables, pero tiene claro que hay un protagonista claro en su rutina. "Bueno, tienes que comer más brócoli. Todo lo bueno que hay en mí se lo atribuyo al brócoli (...) Así que ahora digo: paz y amor… y brócoli”, proclamaba entre risas.

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Esta verdura verde es de las mejores hortalizas en cuanto a calcio y vitamina K -esenciales para mantener los huesos fuertes-, además de ser baja en calorías y rica en fibra. Se trata de un alimento ideal para favorecer un metabolismo sano, sobre todo si se prepara al vapor o salteado.

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Nunca ha probado ni pizza ni curry

El régimen alimenticio de Ringo excluye lácteos, carne de vaca y vegetales como la cebolla y el ajo. Esta disciplina, mantenida durante décadas, se basa tanto en alergias como en decisiones personales. Así, evita la comida china por la frecuente presencia de estos ingredientes y nunca ha probado la pizza ni el curry debido a su alergia a varios productos y a la incertidumbre sobre sus componentes (“no sabes qué coño llevan”). “Soy muy estricto conmigo mismo porque me sientan mal inmediatamente”, confiesa.

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Nuevo disco y gira

La combinación de disciplina alimentaria, autocuidado y música es lo que, a su juicio, le mantiene activo. Este 24 de abril publicará un disco de 10 canciones con colaboraciones de artistas como Billy Strings, Sheryl Crow, St Vincent, Sarah Jarosz y Molly Tuttle. El mes pasado llegó el primer adelanto, 'It's Been Too Long', un tema coescrito con T-Bone Burnett, que ha producido todo el disco en una onda de country y americana. Ambos ya habían colaborado en el disco anterior, 'Look Up', que alcanzó el número uno en la lista country del Reino Unido. Además, Starr planea emprender una gira por Estados Unidos que le mantendrá ocupado del 28 de mayo al 14 de junio.