Ringo Starr saca nuevo álbum a los 85: otros músicos octogenarios que siguieron grabando discos

Pasados los 80 años, algunos artistas han desafiado la idea de que la juventud es el único periodo fértil para la creatividad

Rockeros que juegan como niños

¿Caduca el impulso creativo? Más del 70% de los álbumes considerados "obras maestras" fueron creados por artistas en la veintena, según algunos análisis. Pero son varios los músicos que han desafiado la idea de que la juventud es el único periodo fértil y han sido capaces de seguir grabando nueva música a una edad en la que muchas personas llevan años disfrutando del retiro.

El caso más reciente es el de Ringo Starr, de 85 años, que acaba de anunciar que a finales de abril publicará un nuevo álbum, 'Long Long Road', orientado al country y con la producción de nuevo de T Bone Burnett, que ya estuvo detrás de los controles en 'Look Up', lanzado el año pasado. El legendario batería de The Beatles contará en esta ocasión con las colaboraciones de Billy Strings, Sheryl Crow. Molly Tuttle, Sarah Jarosz y St. Vincent.

Pero el ejemplo de Starr no es único. También se espera que su compañero en los fab four, sir Paul McCartney, de 83 años, lance nuevo álbum en 2026, el primero con material inédito desde 'McCartney III' hace ya seis años. Son ejemplos de que aunque el calendario avance y la industria cambie, algunos artistas, ya superados los 80 años, siguen entrando en el estudio con la misma mezcla de curiosidad, oficio y terquedad que los hizo grandes. Repasemos otros casos que han convertido la longevidad en una forma de resistencia artística.

The Rolling Stones

Ninguna banda ha desafiado tanto al tiempo como los Rolling Stones. Durante décadas se habló de cada gira como si fuera la última, pero el grupo siempre siguió adelante. En 2023 publicaron 'Hackney Diamonds', el primer álbum de estudio con material nuevo en casi dos décadas. Para entonces Mick Jagger tenía 80 años y Keith Richards 79. El batería Charlie Watts ya había fallecido. Y el disco demostró que el ADN de la banda seguía intacto: riffs afilados, actitud desafiante y una capacidad casi sobrenatural para sonar contemporáneos sin dejar de ser ellos mismos. Al parecer, tienen ya lista una continuación que podría ver la luz en cualquier momento de 2026.

Leonard Cohen

La trayectoria tardía de Leonard Cohen es una de las más admiradas en la música popular. Sus últimas obras fueron auténticas lecciones de madurez artística y vital. En 2016 publicó 'You Want It Darker', cuando tenía 82 años. El álbum apareció pocas semanas antes de su muerte y sonaba como una despedida consciente: austera, profunda y cargada de espiritualidad. Lejos de ser un epílogo menor, el disco fue recibido como una obra mayor dentro de su catálogo, alcanzando una intensidad emocional que rara vez aparece en la juventud.

Willie Nelson

Si hubiera que elegir a un campeón de la longevidad discográfica, Willie Nelson estaría muy arriba en la lista. La leyenda del country ha seguido publicando discos con una regularidad asombrosa incluso después de los 80. En 2023 lanzó 'I Don’t Know a Thing About Love', dedicado al repertorio del compositor Harlan Howard, cuando tenía 90 años. Y el año pasado lanzó 'Workin' man: Willie sings Merle'. En estos discos su voz suena más frágil que en sus años jóvenes, pero también más sabia y expresiva.

Buddy Guy

El blues siempre ha celebrado la experiencia vital, y pocos artistas lo representan mejor que Buddy Guy, a quien pudimos ver en una de los fenómenos cinematográficos de los últimos tiempos, 'Los pecadores'. En 2025 publicó 'Ain't Done with the Blues', un título que, de hecho, resume su filosofía vital a los 89 años. A esa edad Guy sigue tocando con la misma electricidad que inspiró a generaciones de guitarristas de rock. Hace una semanas se hizo con el Grammy al mejor álbum de blues tradicional por esta obra.

John Fogerty

El antiguo líder de Creedence Clearwater Revival también se suma a este club de octogenarios activos. En 2023 publicó 'The Blue Ridge Rangers Rides Again Vol. 2', cuando tenía 80 años. El proyecto reunía reinterpretaciones de clásicos del country y del rock americano con la colaboración de varios invitados. Y en 2025 recuperaba 20 de sus mayores éxitos con la Creedence regrabados con nuevas versiones junto a sus hijos Shane y Tyler y una voz todavía impresionante en 'Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years'. Una celebración de su propio legado una vez recuperados los derechos sobre sus propias canciones.

Miguel Ríos

En el mundo hispano, uno de los ejemplos más llamativos es Miguel Ríos. El pionero del rock en España ha mantenido una relación constante con la música incluso a una edad avanzada, a pesar de los constantes amagos de retirada. En 2025 publicaba 'El último vals' a los 81 años, una colección de canciones nuevas en las que reflexiona sobre el paso del tiempo, el amor desgarrado, la memoria y la crítica social.

Tony Bennett

Pero si hay un símbolo definitivo de esta resistencia artística es Tony Bennett, fallecido en 2023. Dos años antes lanzó 'Love for Sale', un álbum grabado junto a Lady Gaga, cuando tenía 95 años. El disco fue celebrado por crítica y público y se convirtió en un fenómeno cultural. También representó la despedida de Bennett de los estudios mientras luchaba contra el alzhéimer. Aun así, su voz conservaba la elegancia y musicalidad que lo habían convertido en una leyenda.