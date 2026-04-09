La rutina diaria de Norma Duval para mantenerse en forma a los 70: "Tengo una bici de spinning, nado y camino"

Redacción Uppers 09 ABR 2026 - 14:06h.

La filosofía de la artista barcelonesa se sustenta en disciplina, constancia y un equilibrio sensato entre lo que come y cómo se mueve

La rutina de Nicole Kidman para mantenerse en forma a los 58 años: "Intento no ser demasiado estricta"

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Norma Duval acaba de cumplir 70 años como mucho más que un icono del espectáculo. La popular vedette es sinónimo de una elegancia sostenida en el tiempo que desafía con naturalidad el paso de los años. Pero su imagen no responde al estereotipo de dietas restrictivas y rutinas imposibles. Su fórmula encaja más con una filosofía de vida que con un plan exprés. Y se sustenta en tres pilares: disciplina, constancia y un equilibrio sensato entre lo que come y cómo se mueve.

La artista nunca ha seguido un régimen estricto. "No sigo dietas. Tomo mucha verdura, no pruebo la carne (excepto el jamón bueno, que me encanta), y también adoro los lácteos y la pasta", confesaba hace unos años en una entrevista en 'Hola'. A partir de ahí, su alimentación es variada, sin excesos y sin obsesiones. La moderación en las cantidades es otra de sus reglas no escritas. Es decir, come de todo, pero poco. Lejos del extremismo alimenticio, Norma apuesta por saber escuchar al cuerpo y darle lo que necesita.

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El secreto está en no abusar

Ese equilibrio también se refleja en sus hábitos diarios. No picotea entre horas, suele hacer una comida principal y opta por cenas ligeras. Y aunque confiesa su debilidad por el chocolate, lo integra sin culpa dentro de una dieta donde el verdadero secreto está en no abusar. A esto se suma una hidratación constante y una rutina de sueño sólida, con al menos ocho horas diarias, algo que ella misma considera innegociable.

Mantenerse activa en el día a día

Desde que en los años 70 se coronó como Miss Madrid, Norma ha sabido mantener un físico envidiable. Lejos del esfuerzo que le suponía su trabajo como vedette, actualmente practica actividades moderadas, pero de forma constante. “No paro nunca”, ha afirmado, y esa frase resume bien su estilo: mantenerse activa en el día a día. "Sigo haciendo deporte, pero menos que antes. Tengo una bici de spinning, nado y camino", confesaba en la citada entrevista. Siempre desde una intensidad moderada y adaptada a la edad.

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En los últimos años, además, ha incorporado nuevas herramientas como un traje de electroestimulación, que utiliza para trabajar la musculatura sin necesidad de entrenamientos agresivos. Una solución práctica que encaja con su enfoque actual de cuidarse sin castigar el cuerpo.

El mensaje que deja Norma es que no hay milagros ni atajos, sino una suma de decisiones sostenidas durante décadas y que se resumen en evitar excesos, mantenerse activa, descansar bien y llevar una vida ordenada. Un mensaje relevante a partir de los 50, cuando el cuerpo ya no responde igual pero sí agradece, y mucho, la constancia.