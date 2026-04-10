Redacción Uppers 10 ABR 2026 - 12:40h.

La actriz, de 90 años, cuenta cómo su nieto se enteró de que la niñera mágica y su abuela eran la misma persona

El rodaje maldito de 'Mary Poppins': la serie de incidentes que lo convirtieron en un infierno

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Desde que descendió por primera vez de los cielos de Londres con su paraguas de cabeza de loro y su maleta de alfombra, Mary Poppins no ha dejado de cautivar audiencias, incluso a pesar del paso de las décadas y del auge de la animación digital. La propia Julie Andrews, que dio vida a la ilustre niñera mágica en la versión cinematográfica de Disney de 1964, puede dar fe del amor que le profesan millones de niños en todo el mundo, pues lo ha vivido incluso en su propia familia.

En una charla en el programa de Jimmy Fallon, la artista, de 90 años, ha revelado la reacción de uno de sus nietos cuando descubrió que su abuela no era una abuela cualquiera, sino la institutriz más famosa del cine.

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Una abuela mágica

“Cuando mi nieto era muy pequeño, tenía creo que cuatro años, vio la película en un cumpleaños. En el momento en el que mi hija lo fue a buscar, lo descubrió pegado al televisor y se veía muy confundido. Mi hija se inclinó y le dijo: ‘¿Sabés quién es esa mujer?’. Él dijo ‘no’, y ella volvió a preguntar: ‘¿quizá es alguien que conocemos mucho?’. Él volvió a negar. Así que le dijo: ‘¿Es quizá tu abuela Julie?", contaba la actriz.

En ese momento Andrews imitó la reacción del niño, que estiró los brazos, dio un pequeño salto y gritó: “¡Oh, sí!". "Estaba fascinado con que la abuela Jules, la mujer que le daba la merienda por las tardes, fuese la misma niñera voladora que realizaba esas proezas imposibles en la pantalla.

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"La mejor parte fue cuando al día siguiente fui a su casa a visitarle. Me dijo: ‘Hola, abuela Julie’ con una mirada cómplice como diciendo ‘sé lo que haces", concluía la protagonista de 'Víctor o Victoria'.

Matriarca de una gran familia

Un año después de cuidar de los Banks, Andrews también dio vida a María, la niñera de los siete hijos del capitán Von Trapp en 'Sonrisas y lágrimas'. Y muchos años después se convertiría en matriarca de su propia gran familia. La actriz tiene tres hijas, Emma Walton Hamilton, de 63 años; Amy Edwards, de 52, y Joanna Edwards, de 48

Su primogénita es fruto de su primer matrimonio con el diseñador de vestuario Tony Walton. A Amy y a Joanna las adoptó cuando se casó con el director Blake Edwards, con quien estuvo hasta el día de su muerte, en 2010. Además, fue madastra de Jennifer y Geoffrey, los hijos del cineasta. La legendaria actriz también tiene nueve nietos y tres bisnietos.