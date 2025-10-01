El veterano actor impresionó con su despliegue físico al rockero Rick Springfield, de 76 años, en un gimnasio de Malibú

Dick Van Dyke y la “maldición” de vivir 99 años: “He perdido a muchos amigos"

Dick Van Dyke, el mítico deshollinador de 'Mary Poppins', está a punto de cumplir 100 años y sigue siendo un ejemplo de longevidad activa y entusiasmo vital. El veterano actor, bailarín y comediante conserva una energía contagiosa, una mente lúcida y una forma física que muchos más jóvenes envidiarían. En su caso, la edad no es impedimento para seguir viviendo con plenitud y alegría.

Así lo pudo constatar el músico Rick Springfield, que tiene 76 años, cuando recientemente coincidió en un gimnasio de Malibú con Van Dyke. El cantante de 'Jessie's Girl' contaba en sus redes sociales que había ido a ese establecimiento para filmar un episodio de Men’s Health . "¿Quién estaba ahí? ¡Nada menos que Dick Van Dyke, de 99 años, ejercitándose en todas las máquinas!”, escribía en su cuenta de Instagram.

Claramente impresionado con el desempeño de Van Dyke, el rockero bromeó con humildad sobre la energía de su colega: “Y yo que pensaba que me estaba yendo bien a los 76”. Lo que terminó de rendir a Springfield es que el actor de 99 años, tras terminar un ejercicio de pecho, improvisó ante él un pequeño paso de baile: "Dick lleva unos 30 años viviendo en Malibú y es un ser humano increíble", añadía, compartiendo una foto en la que ambos aparecen posando y exhibiendo músculo.

Ejercicio tres días a la semana

Van Dyke ha hablado en otras ocasiones sobre su rutina de ejercicios. En el el pódcast 'Where Everybody Knows Your Name' de Ted Danson explicaba cuál creía el secreto de su gran condición física: "Siempre he hecho ejercicio tres días a la semana. Seguimos yendo al gimnasio, todavía, tres días a la semana, y creo que eso es todo".

También añadía que en el gimnasio hace "muchos estiramientos, ejercicios tipo yoga, abdominales y prácticas de movilidad". Al finalizar, acostumbra a nadar en su piscina y culmina la jornada con una reparadora siesta.

El propio Ted Danson, de 77 años, admitía que en alguna ocasión había coincidido con el actor en el gimnasio y le había dejado maravillado: “Si llegaba lo suficientemente temprano, le veía ejercitándose literalmente en las máquinas de pesas y luego -casi como si estuviera haciendo entrenamiento en circuito- no caminaba hacia la siguiente máquina, ¡bailaba hacia ella!”.

Entusiasmo casi centenario

El protagonista de 'Chitty Chitty Bang Bang' también mostró su rutina de ejercicios en casa durante una charla en CBS This Morning. "Muchos de mis amigos no hacen esto. Así que, viejos, escúchenme, les digo: Pueden seguir así por mucho tiempo, ¡yo sigo bailando! ¡Y cantando!", exclamaba mientras hacía abdominales.

En otra charla reciente junto a su esposa Arlene Silver para 'People', el actor, que será centenario el próximo 13 de diciembre, confesaba su secreto para mantener una actitud vital tan positiva: "La vida me ha tratado bien. No me puedo quejar".