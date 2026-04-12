Sharon Stone y su lucha contra la tiranía de la juventud: "No quiero ser una belleza sin edad"

Inés Gutiérrez 12 ABR 2026 - 19:45h.

Para Sharon Stone, juventud y belleza no son sinónimos, y hace mucho que defiende esto

Sharon Stone, sobre su infancia y su padre en los 60: "Me decía que dejaba ganar a los chicos porque quería gustarles"

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MadridDesde que comenzó su carrera en el mundo de la interpretación, Sharon Stone ha sido considerada una de las mujeres más atractivas. Esto es algo que en algunas ocasiones ha jugado a su favor y en otras le ha supuesto un reto, pues ha tenido que luchar notablemente para demostrar que, además de bella por fuera, también es una talentosa actriz que merece reconocimiento (y papeles) por ello.

La actriz estadounidense es especialmente consciente del peso que las mujeres llevan sobre sus hombros, cómo la industria del entretenimiento espera de ellas que luzcan perfectas en todo momento, bellas y eternamente jóvenes. Esto ha llevado a que muchas mujeres opten por apostar por operaciones o tratamientos estéticos invasivos. No es su caso, ella prefiere reivindicar su derecho a envejecer.

Puede ser porque la genética parece estar de su parte y la edad no le ha restado ni un ápice de su belleza. "No quiero cambiar mi rostro como tantas mujeres jóvenes lo hacen ahora y son aplaudidas por eso.Yo nací con un rostro perfectamente simétrico, uno de los más extraños del planeta", reconocía durante una entrevista. También puede ser porque ya tuvo que enfrentarse a un cambio drástico en su imagen tras sufrir un derrame cerebral en 2001, cuando tenía 43 años.

"Un día, la mitad de mi cara cayó. Tuve que aprender a caminar, a hablar, a recordar… Perdí mi memoria fotográfica", explicó sobre las consecuencias físicas y emocionales que tuvo este episodio en su vida, algo que le hizo replantearse muchas cosas. "Esto es lo que quiero decirles a todas esas chicas jóvenes que están tomando sus rostros perfectamente bonitos y los están volviendo imperfectos. ¡Ya eres perfecta! Si alguien en mi industria te dice que no eres suficiente, es porque proyecta sus propias inseguridades".

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Sharon Stone: "No quiero una belleza sin edad"

Stone está haciéndose mayor ante los ojos de todos y lo está haciendo siguiendo sus normas, abrazando sus arrugas, aceptando sus canas y eso para ella es la clave de todo, porque la belleza, según explica, nada tiene que ver con esos estándares que impone la industria para la que lleva toda la vida trabajando. "La idea de que ser joven es lo único bonito o atractivo no es cierta", explicaba durante una entrevista con Shape Magazine. "No quiero ser una belleza sin edad".

¿Quiere esto decir que Sharon Stone está en contra de la cirugía plastica? No necesariamente. En realidad, la actriz estadounidense lo que defiende es poder envejecer como cada uno quiera, en su caso aceptando el paso del tiempo, sin tener que someterse a las normas impuestas por los demás. También entiende a esas personas que optan por otro camino. "Si quieres someterte a una cirugía plástica o estética, disfrútalo, adelante, hazlo", afirmó para Harper's Bazaar. "Pero si no quieres hacértela, no te la hagas". Poder decidir es para ella lo más importante.

"¿Se supone que debemos sentir terror cuando nos miramos al espejo?", se preguntaba la actriz en una publicación de Instagram en la que reflexionaba sobre una experiencia en un proyecto que no fue como ella esperaba: le pidieron que retirara una de las obras de arte que ella misma había creado para evitar que se viera una que representa a una mujer desnuda. "¿Por qué tenemos que tener miedo de nuestro propio cuerpo?”.

"Le tenemos miedo a la desnudez en nuestras pantallas, en nuestros cuerpos, en nuestros hogares... ¿Pero no a la violencia ni a todo lo demás con lo que nos bombardean constantemente día tras día?", escribía junto al vídeo en el que compartía sus reflexiones. "¿Por qué en 2026 seguimos temiendo envejecer y ser nosotras mismas? Somos mucho más que nuestra apariencia... somos artistas, madres, hermanas, esposas, enfermeras, maestras... ¡Y la lista continúa!".

Aceptar que nuestros cuerpos cambian y encontrar la belleza en el proceso es por lo que Stone apuesta, lo que no quiere decir que lo deje todo en manos del destino, pues es consciente de lo importante que es cuidarse para la salud. Ella sigue algunos tips de belleza, cuida su cabello, que perdió en gran cantidad tras el derrame, pero también su piel.

Sobre todo, es consciente de lo importante que es el ejercicio físico a la hora de envejecer, sobre todo en el caso de las mujeres, que pasan por etapas durante su madurez en la que los huesos se resienten y la pérdida de masa muscular incrementa el riesgo de daños. "Me gustaría envejecer como una bailarina, quiero mantener mi cuerpo en forma como ellas. Me gusta bailar, estirarme e ir al gimnasio", decía hace tiempo en la revista Shape.

"Recomiendo entrenar de 3 a 4 veces por semana, entre 45 minutos y una hora de una disciplina que te guste, sea cual sea", ella parece haberse decantado por el barre, una disciplina que bebe del ballet, el yoga y el pilates y con la que también se entrena fuerza.