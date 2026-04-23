Candela Hornero Madrid, 23 ABR 2026 - 11:06h.

Las autoridades del condado de Mohave (Arizona) acudieron a su domicilio tras un aviso por una persona fallecida

Apodado 'The Gambler' (El jugador), participó durante 13 años en el programa '¿Quién da más?' ('Storage Wars')

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Muere a los 67 años Darrell Sheets, uno de los rostros más reconocidos del programa estadounidense ¿Quién da más? (Storage Wars), centrado en compradores profesionales que pujan por trasteros y almacenes abandonados sin conocer qué hay en su interior.

Según han informado este miércoles las autoridades, agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City (Mohave, Arizona) acudieron a su domicilio sobre las 2.00 hora local (11.00 en España) tras recibir un aviso por una persona fallecida.

A su llegada, encontraron a un hombre sin vida que posteriormente fue identificado por el médico forense del condado de Mohave como Darrell Sheets.

"Al llegar, los agentes encontraron a un hombre que presentaba lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza", señala el comunicado, recogido por la revista Variety. Por el momento no han trascendido más detalles, ya que el caso sigue bajo investigación.

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Su trayectoria televisiva

Apodado The Gambler (El jugador), Sheets participó durante 13 años en Storage Wars, con un total de 163 episodios, lo que le llevó a la fama. Se retiró del reality en 2023.

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También apareció en el programa estadounidense de entrevistas nocturno 'The Tonight Show With Jay Leno' y en el popular talk show de The Rachael Ray Show,

En 2019 sufrió un infarto, tras el cual se trasladó a Arizona, donde tenía una tienda de antigüedades llamada Havasu Show Me Your Junk.

El programa continúa en emisión en la cadena estadounidense A&E. En un comunicado remitido a medios, un portavoz ha trasladado sus condolencias: "Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell 'The Gambler' Sheets, un querido miembro de la familia de Storage Wars. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles".

En España, el formato se ha emitido bajo el nombre de ¿Quién da más? en distintos canales, tanto de pago como en abierto.