Claudia Barraso 22 ABR 2026 - 17:58h.

Morante de la Puebla continúa recuperándose en el hospital de la grave cornada que recibió en Sevilla por la cual tuvo que ser operado de urgencia

Última hora del estado de salud de Morante de la Puebla tras su cogida en Sevilla: "Se alimenta por una vía y está comunicativo"

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El diestro José Antonio Morante de la Puebla, ingresado en planta en un hospital de Sevilla tras sufrir una cornada el pasado lunes en la plaza de la Maestranza, evoluciona favorablemente de su herida, de carácter muy grave que afectó al recto y por la que fue intervenido en la enfermería del coso sevillano.

Según el entorno del diestro, la evolución de Morante, es “favorable” y ayer ya pudo levantarse de la cama en el hospital Viamed-Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde fue trasladado. El torero, que se encuentra muy animado y comunicativo, según la fuente, tendrá que pasar algunos días alimentado por una vía para evitar el tránsito intestinal que podría complicar la recuperación.

El empresario taurino Simón Casas ha pasado por el hospital a visitar al torero, publicando una imagen junto a él en su perfil de Instagram. En ella aparecen los dos sentados, mirando a cámara y sonriendo. “Los toreros son los únicos artistas que acceden a la gloria a cambio de su sangre. La tauromaquia es un ritual. Esta mañana he visitado a Morante de la Puebla acompañando de José Cutiño”.

Así se produjo la cornada en Sevilla

El torero sevillano fue alcanzado por el cuarto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Hermanos García Jiménez llamado 'Clandestino' que le derribó en el transcurso del primer tercio corneándole en el suelo. La lidia del animal quedó en manos de Borja Jiménez, segundo espada del cartel.

Los gestos de dolor del torero, que ya no pudo levantarse, delataban la gravedad de la herida y fue trasladado de inmediato en brazos de las asistencias hasta la enfermería donde fue intervenido. El próximo compromiso que figura en la agenda de Morante es el próximo 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega. Sus siguientes citas, el 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya habían agotado todas las localidades.