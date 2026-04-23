Paz Vega ha reaparecido explicando cómo se encuentra tras su ruptura de Orson Salazar

Primeras imágenes de Paz Vega tras confirmarse su divorcio de Orson Salazar: muy rota en la puerta de su piso de Madrid

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Paz Vega y Orson Salazar han roto su relación tras 25 años de amor. La noticia saltaba el pasado sábado 18 de abril gracias a la revista '¡HOLA!'. La actriz y el representante venezolano, que formaban una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, tomaban la decisión de iniciar caminos separados de forma discreta, sin comunicados ni grandes declaraciones, manteniendo la línea de prudencia con la que siempre han gestionado su vida privada.

Tan solo cuatro días después, el mismo medio de comunicación compartía las primeras imágenes de Paz Vega tras conocerse la noticia. En las fotografías publicadas por '¡HOLA!' se veía a la actriz saliendo de su piso de Madrid con un semblante muy serio y con unas gafas de sol que ocultaban gran parte de su rostro.

Las primeras palabras de Paz Vega tras conocerse su ruptura con Orson Salazar

En medio de uno de los momentos más complicados de su vida debido a su inesperada ruptura con Orson Salazar después de más de 25 años de amor, Paz Vega ha reaparecido ante las cámaras visiblemente triste y cansada para explicar cómo se siente y cómo está viviendo esta dura situación con el apoyo incondicional de sus hijos, Ava y Orson o su hermana Sara Vega.

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"Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular y yo lo que agradezco es que nos estáis respetando" reconocía Paz en esta ocasión a la salida del domicilio de su hermana Sara donde la veíamos acompañada una vez más por su hijo.

Paz Vega y sus ganas de "empezar de nuevo" tras su ruptura

En cuanto a los graves desacuerdos económicos y la desconfianza por parte de la actriz hacia su marido que podrían haber sido el detonante de la separación, Paz prefiere guardarse los motivos para la intimidad: "Es que no voy a decir nada, de verdad, muchísimas gracias. Es que el día que tenga que decir algo lo diré, si lo tengo que decir algún día y si no pues nada".

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Consciente de que empieza una nueva etapa de su vida y de que tiene que seguir adelante en el terreno personal y profesional, la actriz aprovechaba para pedirle a los medios que le dejen espacio y tiempo para reconstruirse tras este varapalo sentimental: "Os pido que me dejéis tranquilita estos días que tengo que hacer cuestiones de cosas. Intentar solucionar y empezar de nuevo. Recados y eso, el sentirme yo".

Destacando el gran apoyo que están siendo para ella sus hijos y su hermana Sara Vega en estos momentos, Paz reconocía que no se encuentra del todo bien: "Sí, más o menos" sentenciaba cuando le preguntaban por su estado anímico.