La sorprendente (y etílica) receta de Dave Grohl para cuidar su voz

Redacción Uppers 24 ABR 2026 - 19:55h.

‘Foo Fighters’ publicará su 12 álbum de estudio, ‘Your Favourite Toy’ el próximo 24 de abril

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Dave Grohl, cantante de ‘Foo Fighters’ ha revelado una receta que sigue para cuidar y mantener su voz. Un secreto que ha sorprendido a muchos de sus fans pero que según el músico ha sido aprobado por un médico. No es un batido de nutrientes ni un ejercicio de calentamiento, sino beber alcohol.

En una entrevista para el podcast Dish el artista ha explicado que hace casi una década que fue al médico para que le revisasen las cuerdas vocales, algo que jamás había hecho hasta ese año. “Yo pensé que me iban a decir que me había destrozado las cuerdas vocales y que nunca más podré volver a cantar”. Para ello, le hicieron una prueba cuyo resultado no esperaba. “Vaya, tiene muy buen aspecto”, le dijo el médico.

El especialista le preguntó qué ejercicios hacía para entrenar y calentar las cuerdas vocales antes de cada concierto, a lo que el cantante reveló que no hacía nada de eso, sino beberse una cerveza: “Una hora antes del concierto, abro una cerveza y me la bebo.

Esta es la rutina del cantante antes de un concierto

Quizás me tomo un ibuprofeno porque ya soy mayor y me duelen las rodillas, pero luego me tomo un chupito de whisky, o me abro otra cerveza. Lo llamamos la ‘oración de la banda’. Cuando quedan 15 minutos me tomo una cerveza y me tomo otro chupito”.

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El médico, lejos de rechazar este hábito le aprobó la rutina: “No cambies nada de lo que estás haciendo porque está funcionando”. La banda de ‘Foo Fighters’ publicará su 12 álbum de estudio, ‘Your Favourite Toy’, que se estrenará el próximo 24 de abril. “'Your Favorite Toy' fue realmente la clave que desbloqueó el tono y la dirección energética del nuevo álbum”, dijo Dave Grohl en un comunicado de prensa recogido por ‘Rock Fm’.