Redacción Uppers 21 ABR 2026 - 17:28h.

Morgan Freeman ha compartido su secreto para mantenerse a forma con casi 90 años y llevar una vida activa

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Con más de 100 películas a sus espaldas, Morgan Freeman ha demostrado que la edad es solo un número y que a pesar de sus 88 años no está preparado para bajar el ritmo. Sin duda, la jubilación no entra dentro de los planes de un actor que no ha parado de protagonizar grandes éxitos durante décadas.

Freeman se mantiene tan activo físicamente como su cuerpo se lo permite y así lo ha demostrado en las mejores de sus interpretaciones. Pero no es un secreto, sino que el actor ha querido compartir su rutina con todos sus seguidores para demostrar que la clave del éxito está en una vida sana y enérgica, lo que se consigue con dieta, disciplina y con mucho ejercicio físico.

Lo que de verdad le está ayudando son dos cosas muy simples: centrarse en el movimiento y establecer una rutina que le permita mantenerse activo todos los días. Él se levanta todas las mañanas para hacer ejercicio en el gimnasio, se toma las medicinas, pero también todos los medicamentos que le receta su médico.

El secreto de Morgan Freeman

“Intento no comer en exceso. Una de las cosas que descubrí hace tiempo es que comer, sobre todo para nosotros aquí, se ha convertido en un hábito más que una necesidad”, recoge en declaraciones el medio ‘Men´s Healsth’.

Cuando tenía 65 años comenzó a jugar al golf, algo que sigue practicando desde entonces: “El golf es un deporte maravilloso porque tiene mucho que ver con la vida: nunca llegar a dominarlo por completo. Mejoras, pero nunca estas satisfecho. Cada mejora es un paso hacia la siguiente”. Este deporte, aunque tiene poco impacto, ayuda al actor a mantenerse activo incluso rozando los 90 años.