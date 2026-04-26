A sus 57 años, Alejandro Sanz tiene cuatro hijos con tres mujeres diferentes y mantiene una relación amorosa con la actriz Stephanie Cayo

Alejandro Sanz comparte la primera imagen junto a Stephanie Cayo tras salir a la luz su relación

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Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel internacional. A sus 57 años, el artista madrileño no solo ha construido una de las carreras musicales más influyentes del pop en español, sino que también ha protagonizado una vida personal marcada por sus relaciones sentimentales que, en muchos casos, han corrido en paralelo a su éxito artístico.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, su historial amoroso ha despertado tanto interés como sus canciones, reflejando una biografía donde la fama, la discreción y los afectos se entrelazan.

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Jaydy Michel, su primer gran amor

Su primer gran amor público fue con la modelo mexicana Jaydy Michel. La pareja se casó en 1999 en una ceremonia íntima celebrada en Bali, aunque dicha unión no tuvo reconocimiento legal en sus países de origen.

Fruto de esta relación nació su primera hija, Manuela, en 2001. Alejandro Sanz y Jaydy Michael formaron una de las parejas más mediáticas del panorama latino durante años. Sin embargo, en 2005 anunciaron su separación, manteniendo desde entonces una relación cordial por el bienestar de su hija Manuela.

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En mitad del matrimonio con Jaydy Michel, la vida personal del artista vivió uno de sus episodios más discretos, pero también más comentados. En 2003 nació su segundo hijo, Alexander, fruto de una relación con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera.

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La existencia de Alexander se hizo público años después, sorprendiendo a parte de la opinión pública, ya que coincidía en el tiempo con su matrimonio con Jaydy Michel.

Raquel Perera, su otro gran matrimonio

Tras la separación con Jaydy Michel, el intérprete de 'El alma al aire' mantuvo un perfil más reservado en el terreno sentimental hasta que inició una relación con Raquel Perera, quien había trabajado previamente como su asistente.

Su relación fue una de las más estables y duraderas del cantante. Aunque estuvieron durante años juntos, contrajeron matrimonio en 2012 en una ceremonia privada en Barcelona.

De esta relación nacieron dos hijos: Dylan, en 2011, y Alma, en 2014. Durante más de una década, Alejandro Sanz y Raquel Perera proyectaron una imagen de pareja estable y solida que posaba en alguna que otra alfombra roja, pero que prefería mantenerse alejada en gran medida del foco mediático.

Sin embargo, en 2019 ambos anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, en el que destacaban el cariño mutuo y su voluntad de seguir siendo una familia unida por sus hijos.

Su relación con Rachel Valdés

La ruptura con Raquel Perera marcó el final de una de las etapas más estables en la vida personal del artista. Poco después de romper con Raquel Perera, el cantante inició una relación con la artista plástica cubana Rachel Valdés.

Su romance se hizo público tras ver al cantante y a Rachel Valdés juntos en varios eventos públicos. Poco a poco, fueron consolidándose como pareja. La relación se prolongó aproximadamente desde 2019 hasta 2023, momento en el que decidieron separarse de manera amistosa.

A diferencia de otras etapas y de otras parejas, Alejandro Sanz quiso que esta relación fuese más abierta de cara al público y a los medios de comunicación. De esta forma, sus seguidores pudieron disfrutar de una faceta más relajada del artista en el terreno sentimental.

Sus idas y venidas con Candela Márquez

Tras la ruptura con Rachel Valdés, Alejandro Sanz comenzó una relación de idas y venidas con la actriz española Candela Márquez.

La actriz española se convirtió en la pareja oficial del cantante tras posar juntos en varios eventos públicos, consolidando una relación que llegó después de la ruptura del artista con la cubana Rachel Valdés.

La intérprete valenciana, con una sólida trayectoria en México, pasó de ser casi una desconocida a protagonizar titulares.

Su noviazgo, intenso y muy mediático, estuvo marcado por idas y venidas y por rumores de crisis hasta que, a finales de 2025, se confirmó su ruptura definitiva tras más de un año juntos, en lo que se describió como una separación poco amistosa.

Stephanie Cayo, su relación actual

Tras su ruptura con Candela Márquez, Alejandro Sanz era captado dando un cariñoso beso a la actriz peruana Stephanie Cayo durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica.

En plena actuación en Ecuador, el artista -con una gorra hacia atrás- se acercaba al lateral del escenario desde el que ella seguía el show y, de lo más sonriente, le daba un tierno abrazo antes de sorprenderla con un beso. Lo que no imaginaba -o quizás sí- es que algunos avispados fans grabarían esta inesperada muestra de amor y que las imágenes no tardarían en correr como la espuma en redes sociales, convirtiéndose en una 'confirmación' de su idilio tras semanas de intensos rumores después de que la actriz le acompañase en varios de sus conciertos.

Stephanie, una de las artistas peruanas más populares del momento, no es una desconocida en nuestro país, ya que entre 2021 y 2024 mantuvo una relación sentimental con el actor Maxi Iglesias que terminó con la misma discreción con la que empezó y sobre la que ninguno de sus protagonistas dio ningún detalle.

Sus cuatro hijos, sus grandes amores

A lo largo de su vida, Alejandro Sanz ha sido padre de cuatro hijos —Manuela, Alexander, Dylan y Alma— con tres mujeres diferentes, lo que refleja una trayectoria personal diversa y marcada por distintas etapas emocionales.

Pese a ello, el cantante ha insistido en múltiples ocasiones en la importancia de la familia, situando a sus hijos como uno de los pilares fundamentales de su vida.