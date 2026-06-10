Carlos Franganillo recorre la vida y el singular legado del arquitecto catalán a través de un viaje que combina imagen real y realidad virtual

Así fue la primera visita de un papa a la Sagrada Familia: un templo sin bóvedas ni cubiertas en un día lluvioso de 1982

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El 10 de junio de 1926 fallecía Antoni Gaudí, el genial arquitecto que revolucionó la forma de entender el espacio, la luz y el color. Justo cuando se cumplen 100 años de su muerte, Carlos Franganillo hace un recorrido en 'Informativos Telecinco' por la vida y obra del maestro.

El paseo por la historia del modernismo catalán comienza en Gràcia, uno de los barrios con más identidad de toda la ciudad y un buen punto de partida para recorrer la obra de Gaudí. La Casa Vicens fue el primer gran encargo privado que recibió Gaudí, año 1883. Ahí ya se aprecia un estilo inconfundible marcado por las referencias a la naturaleza y las influencias orientales.

Pero si hay un nombre clave en la carrera de Antoni Gaudí es el del industrial Eusebio Güell, que le encargó, entre otras cosas, el Palau Güell, también dentro del modernismo, pero con estilo propio. Allí comenzó a experimentar con el característico trencadís.

La Sagrada Familia, el monumento más visitado de España

El viaje continúa por el Park Güell, reflejo de un universo creativo en el que las líneas rectas prácticamente desaparecen y todo parece cobrar movimiento. Ese complejo iba a ser una urbanización de lujo para la élite de la ciudad, pero solo lograron vender una finca, así que acabó convertido en parque público y en un gran icono de Barcelona.

La Casa Battló, una de sus obras más célebres y cuya silueta evoca la figura de un gran dragón, resume a la perfección la imaginación desbordante del arquitecto, donde vivía la familia que da nombre a la casa. Vivían dentro de una fantasía imaginada por Gaudí y se asomaba al Paseo de Grácia a través de un salón principal en la planta noble.

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Finalmente, el viaje culmina en Sagrada Familia, la gran obra de su vida y el monumento más visitado de España, en la que el papa inaugura hoy la Torre de Jesucristo, la más alta.