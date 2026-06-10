Antoni Gaudí no pudo terminar su gran obra maestra en Barcelona: 100 años después el papa León XIV bendice la cruz del templo

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice oficia una misa en la Sagrada Familia con presencia de los reyes y Sánchez

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Este 10 de junio se conmemora el centenario de la muerte del genial arquitecto Antoni Gaudí, creador de la Basílica de la Sagrada Familia donde este miércoles se ha celebrado una misa solemne oficializada por el papa León XIV para rendir homenaje al legado espiritual y artístico del artista.

El presentador Carlos Franganillo. Tras hacer un recorrido por los monumentos más importantes de Gaudí en Barcelona, se ha reunido con el arquitecto en su propio taller, desplazándose a su taller en 1926, contemplando todas sus maquetas y planos escuchando de dónde sale sus ingeniosas ideas que han pasado a la historia.

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Su forma de entender la arquitectura nace “de la naturaleza, un gran libro que siempre está abierto y que es el único que merece la pena ser leído. El arquitecto debe imitar la naturaleza porque es el elemento más racional, duradero y económico que hay. No merece la pena inventar caprichosamente sino poner atención en las leyes que ya existen y aplicarlas".

La huella de Gaudí por Barcelona

Un libro que no ha conseguido descifrar más gente como él lo hizo durante décadas y que dejó su huella en muchos rincones de Barcelona que hacen de la ciudad un verdadero museo. "La observación del espacio es fundamental, yo tengo cierta facilidad puesto que provengo de una familia de calderos y ellos saben trasformar lo plano en volumen. Es importante saber de dónde provienen las formas y sobre todo saber que la línea recta pertenece al hombre, pero la curvatura pertenece a Dios".

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Pero Gaudí no dejó acabada su gran obra maestra en Barcelona y ha sido un trabajo de décadas poner la pieza clave del templo: la cruz de la torre de Jesucristo, que será inaugurada por el papa León XIV: “Lo más importante no es la rapidez, sino la verdadera obra. Todas las cosas realmente importantes requieren su tiempo y más si están al servicio de alguna cosa superior. Mi cliente no tiene prisa".