El cantante madrileño se ha abierto en canal sobre uno de los episodios más duros de su vida

Alejandro Sanz, tras la publicación de la segunda parte de su álbum '¿Y ahora qué +': "Hacía mucho que no disfrutaba tanto"

Compartir







Alejandro Sanz ha decidido hablar sobre uno de los episodios más complejos de su vida: la depresión. El cantante madrileño, con más de tres décadas de carrera y un lugar indiscutible en la historia de la música española, se ha sincerado sobre la enfermedad que le diagnosticaron hace más de dos años y cómo afectó a su salud mental y en su día a día.

"No se parecía en nada a la tristeza. Yo he estado triste y no se parecía nada a lo que yo he sentido cuando me han diagnosticado una depresión. A la gente que lo compara me dan ganas de decirle: 'Usted deje de juzgar si lo que tengo yo se llama de una forma o se llama de otra'. Yo pregunté a un profesional y sé qué tuve cuando me diagnosticaron la depresión. No había sentido nada igual en mi vida", ha confesado el intérprete de 'Corazón partío' en una entrevista con 'El País'.

El artista, que prepara ahora su próxima gira tras el lanzamiento de su disco '¿Y ahora qué?', ha explicado que lo que él sentía cuando sufría depresión era "una falta absoluta de sentimientos, una sensación de vacío total". Una emoción que ahora "ha vuelto a aparecer, aunque en dosis más pequeñas", ha señalado.

PUEDE INTERESARTE Así es el nuevo disco de Alejandro Sanz: sobre el amor y la pérdida y colaborando con Shakira 20 años después

La primera vez que lo sintió no sabía a qué se enfrentaba. "No lo reconoces, y eso te asusta el doble". Salir de ese estado, tal y como ha aseverado, fue posible gracias a la "ayuda profesional", a la "medicación" y al apoyo de su entorno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En su caso, el primer momento en el que le recetaron una medicación por la delicada situación en la que se encontraba fue "gracioso", según ha contado. "No me di cuenta y me tomé el doble. Estaba muy deprimido, pero me reía todo el rato, era como si se me hubiera descompensado la química del cerebro".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ahora, en cambio, ya reconoce los "repuntes" y sabe de dónde pueden venir. Para él, siempre hay un detonante concreto: "Siempre hay una situación de gatillo que es la que lo dispara todo". Puede ser una separación o un momento en concreto, pero Sanz apunta más allá de un episodio puntual: "De donde realmente viene la depresión es de los muchos años de no hacer bien las cosas", ha aclarado sobre su propia experiencia.

"De esa etapa yo aprendí muchísimo", ha afirmado. Entre ellas, una especialmente significativa: "Aprendí a decir no, a imponerme".

Este cambio personal coincide ahora con un momento muy especial en su vida profesional. El compositor se encuentra preparando un nuevo tour vinculado a su álbum.

A ello se suma el inminente estreno de su documental, 'Cuando nadie me ve', que se estrena el próximo 27 de enero en Movistar Plus+ y en el que repasará no solo su camino artístico, sino también los aspectos más íntimos de su vida.