La desconocida faceta como DJ de Naomi Campbell en Madrid

La modelo británica puso a prueba sus habilidades en la cabina del DJ durante una fiesta en Pozuelo de Alarcón

Ser DJ a los 50: "Cuando subo a una cabina, todavía siento el gusanillo"

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Además de ser una de las supermodelos globales más célebres de todos los tiempos, Naomi Campbell cada vez es más reconocida en su faceta de DJ. El pasado fin de semana puso a prueba sus habilidades en la finca El Chaparral de Pozuelo de Alarcón, a las fueras de Madrid, durante la fiesta que celebraba el estreno de las nueva temporada de la serie 'Euphoria'. Lejos de ser un capricho puntual o una excentricidad de celebrity, la británica se ha convertido en una figura habitual tras los platos en eventos privados y clubs exclusivos de París, Londres, Tokio o Múnich.

En realidad, la faceta como DJ de la diosa de ébano no surge de la nada, sino que está profundamente conectada con su relación histórica con la música y la noche. Antes de se supermodelo, su formación fue la danza - estudió desde los tres años-, y siempre se ha movido en entornos donde la música es central, desde videoclips como el de 'In the closet' junto a Michael Jackson hasta pasarelas convertidas en espectáculo.

Ese vínculo explica que el salto a la cabina no sea tanto un giro como una extensión natural. Ella misma ha contado que todo empezó de forma casi doméstica. "Siempre me ha encantado la música... hacía de DJ en casas de amigos con dos iPods", contaba en una entrevista recogida por MN2S. El punto de inflexión llegó más tarde, ya en la década de 2020, cuando decidió profesionalizar esa afición. “Rampa [uno de las figuras más reputadas del Deep House y Afro House] me compró una mesa de DJ por Navidad (...) Empecé a tomar clases, y mi amigo DJ Charles me enseña”, explicaba.

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House y tecno melódico

Aunque había experimentado antes en contextos privados, su irrupción pública como DJ es muy reciente. El verdadero debut mediático se sitúa en 2025, cuando actuó en el festival Ye Summer Closing en Múnich, un evento de música electrónica con miles de asistentes. Allí se produjo el tránsito simbólico “de la portada de Vogue a la cabina”, como destacaba la promoción del evento. Desde entonces, su agenda ha ido encadenando apariciones. Clubes en Londres, eventos en Tokio o Viena, y sets vinculados a la industria de la moda y el arte. Lo de Madrid no es una rareza sino una parada más en una trayectoria que apenas tiene uno o dos años de recorrido visible.

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¿Y qué pincha Naomi Campbell? Para ser honestos, no existe aún un 'sonido Naomi' claramente codificado como el de DJs consolidados, pero sí hay pistas. Su debut en Múnich fue en un contexto claramente electrónico, por lo que su selección orbitaba en torno al house, el tecno melódico y la electrónica sofisticada de club. Más que una DJ técnica obsesionada con la mezcla milimétrica, construye sets con una lógica de atmósfera y creación de un mood.

Moda, arte y vida nocturna

En cualquier caso, y aun admitiendo que tiene una implicación real con la disciplina mayor que la de otros celebrity DJs, es inevitable reconocer que su presencia en la cabina aporta un capital simbólico, convirtiendo su set un acontecimiento. No es casual que muchos de sus shows se sitúen en intersecciones entre moda, arte y vida nocturna, más que en circuitos puramente clubbing. Aunque su recorrido en la cabina sea todavía corto, todo apunta a que no se trata de una anécdota pasajera, sino de otra capa en una carrera acostumbrada a reinventarse.