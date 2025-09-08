Madelein Mansson fue cantante de jazz, jardinera, diseñadora e instructora de aeróbic antes de encontrar su auténtica pasión en la cabina del DJ

La abuela rockera que conquista las redes desde el porche de su casa

Nunca es tarde para encontrar tu verdadera vocación. Por ejemplo, a los 61 años la sueca Madelein Mansson encontró en la la cabina del DJ una escapatoria a la depresión en la que había caído tras la muerte de su marido, y ahora, a los 81, se ha convertido en todo un fenómeno en Estocolmo. Conocida artísticamente como DJ Gloria, esta veterana de las mezclas ha transformado las noche de miles de adultos mayores de 50 que buscan bailar y socializar con su energía y carisma detrás de los platos.

Antes de dedicarse por completo a ser DJ, Madelein exploró distintos oficios. Fue cantante de jazz, jardinera, diseñadora e instructora de aeróbic. Todo cambió tras la muerte de su pareja después de una larga enfermedad de nueve años en las que permaneció siempre a su lado. “Estaba deprimida, apática y triste”, reconocía la mujer en una entrevista. Fue un joven DJ, hijo de una amiga, quien le dio tres clases privadas para enseñarle lo básico del mundo de las mezclas.

De ama de cada a reina de la pista

Madelein se lo tomó en serio. Empezó a ir a clubes para observar de cerca a los profesionales y aprender de ellos. Tomó notas y no dejó de practicar hasta que dominó la técnica. Pero cuando quiso empezar a pinchar se topó con un problema: los horarios. No había clubes que abrieran por las tardes y a ella a partir de las 11 de la noche lo que le apetecía es estar ya en la cama durmiendo. Así nació su proyecto 'Gloria’s 50+ Disco', un concepto innovador dirigido a personas mayores de 50 años, con acceso restringido mediante identificación y horario vespertino, de 6 de la tarde a 11 de la noche.

Ritual de lo habitual

Rápidamente empezó a ganarse a un público que la bautizó como DJ Gloria. Desde entonces, su nombre es sinónimo de energía, baile y vitalidad. Sus dedos, ágiles y seguros, manejan con seguridad los controles mientras ella interactúa con el público y pincha un amplio repertorio, que incluye desde clásicos de los años 50 hasta éxitos recientes, pasando por infalibles de la pista de baile como ABBA, Gloria Gaynor o incluso AC/DC. También tiene rituales inamovibles. Como empezar cada noche con 'I Will Survive' y terminar la sesión con 'At Last', de Beyoncé.

Más allá de la música, la figura de DJ Gloria ha adquirido un significado especial, pues su historia inspira a miles de personas que la consideran todo un ejemplo de empoderamiento, reinvención y talento para descubrir un talento que permanece oculto.