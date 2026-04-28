Redacción Uppers 28 ABR 2026 - 22:44h.

Joan Manuel Serrat ha hablado sobre su infancia, sus padres y sobre la casa que aún conserva de ellos

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Joan Manuel Serrat, considerado como uno de los mejores cantantes por haber credo obras maestras como ‘Mediterráneo’, se ha abierto más que nunca a hablar sobre su vida privada en una entrevista con el periodista argentino Felipe Pigna aprovechando su visita al país para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.

El artista quiso volver a sus orígenes en Barcelona y recordó sus primeros años de vida donde estuvieron muy presentes sus padres. Además, ha confesado que de ellos heredó el ambiente donde creció y cómo eso influyó en su forma de ver el mundo. Confesó que por ello mantiene un vínculo emocional con la casa de su infancia que aún conserva y que no ha querido vender.

Serrat creció en una familia humilde donde los grandes discursos no eran los protagonistas, sino la rutina y el valor de las cosas por pequeñas que fuese. Jose Serrat, su padre, trabaja en diferentes sitios: “Humanamente estaba perfectamente amueblado. Era habilidoso, sabía hacer de todo: carpintero, fontanero, electricista, albañil…”.

Así es la casa de su infancia

“Yo no he necesitado que me dijeran qué era lo bueno y lo malo, me bastaba con ver lo que ocurría en casa. No nos pudieron unas normas de comportamiento, nos veía de fábrica”, añadía. Su madre, Ángeles Teresa, era el pilar fundamental de la dinámica familiar, según pudo confirmar el propio cantante: “Mamá era el ying y el yang de mi casa, Era muy cariñosa y trabajadora, un poco exagerada como buena latina. Era muy temperamental. Cuando hacía falta poner orden, no se cortaba en soltar un guantazo”.

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Sobre la casa de su infancia, es “una casita con jardín cerca de la montaña de Montjuïc, en una calle oscura cerca del puerto. Sigo yendo porque aún me queda algún amigo y porque la casa donde nací es probablemente la última de mis propiedades que vendería. La tengo todavía y en ella vivió mi hermano hasta que murió, también mis tíos. La voy restaurando constantemente a medida que diferentes miembros de la familia la van ocupando".