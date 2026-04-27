Redacción Uppers 27 ABR 2026 - 16:10h.

El actor malagueño comparte un momento "encantador y divertido" que muestra a una familia unida y bien avenida

El día que Antonio Banderas hizo llorar a Meryl Streep contándole lo que aprendió de su infarto

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Durante 18 años Antonio Banderas y Melanie Griffith formaron uno de los matrimonios más admirados y sólidos de Hollywood. Aunque pocos apostaban por ellos cuando se enamoraron en el rodaje de 'Too Much', permanecieron unidos durante casi dos décadas y formaron una familia que incluía no solo a su hija Stella del Carmen, sino a los hijos de matrimonios anteriores de Melanie. Se separaron de forma amistosa en 2014 y desde entonces mantienen una excelente relación basada en el cariño, tal y como demuestra la última publicación del actor malagueño en sus redes sociales.

El protagonista de 'Dolor y gloria', de 65 años, ha compartido una fotografía tomada en Los Ángeles en la que aparecen su exmujer, su hija Stella, el marido de esta, Alex Gruszynski, y el propio Banderas en un clima de complicidad y cercanía familiar que ha llamado la atención de todo el mundo. “Un momento encantador y divertido ayer en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella, y mi exmujer y amiga de toda la vida, Melanie”, escribía el intérprete.

Una familia bien avenida

El post no tardó en hacerse viral, pues refleja una relación familiar ejemplar basada en la cordialidad. Los seguidores elogiaron la sencillez de la instantánea, que muestra a una familia unida y bien avenida, alejándose de cualquier tipo de tensión del pasado.

Banderas y Griffith ya habían sido fotografiados este fin de semana a la salida de un restaurante en Los Ángeles charlando animadamente y caminando agarrados del brazo. A la velada también asistió Stella del Carmen, en esa ocasión sin Alex.

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Ejemplo de separación amistosa

El divorcio entre las dos estrellas que culminó en 2015 fue todo un ejemplo de acuerdo civilizado, con la repartición equitativa de sus bienes, entre los que se encontraban lujosas residencias en California y Nueva York. Tampoco hubo problemas por la custodia de Stella, ya que ambos acordaron que se quedara en Los Ángeles con su madre, ya que ahí era donde había crecido. Sin embargo, la joven nunca ha renegado de las raíces de su padre y ha viajado en numerosas ocasiones a España, especialmente para disfrutar de la Semana Santa.

Antonio, por su parte, es feliz desde hace doce años con Nicole Kimpel, asesora financiera y empresaria neerlandesa. Tanto él como Melanie están ilusionadísimos con que Stella, que entra en los 30 a finales de septiembre, los convierta en abuelos. Puede que la sorpresa llegue tras celebrar su primer año de matrimonio.