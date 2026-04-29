Claudia Barraso 29 ABR 2026 - 17:57h.

El hijo de Liam Payne ha viajado junto a su madre, Cheryl Cole, a Disney World: así han sido sus vacaciones en el parque

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Cheryl Cole, expareja de Lyam Paine y madre de su hijo Bear Grey, de nueve años, ha publicado unas imágenes con el pequeño que ha hecho saltar todas las alertas. Ambos fueron juntos a Disney World, el sueño de todo niño, pero parece que no el del hijo de los cantantes.

En uno de los vídeos aparecía la madre junto al pequeño caminando de la mano por el parque con una mochila de Mickey Mouse. Aunque la cantante no ha querido mostrar el rostro de su hijo, ha habido una pose que ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores.

Cheryl no le ha dado importancia a la fotografía, es más, por el pie de foto ha dado a entender que fue un viaje maravilloso en el que ambos pudieron disfrutar de la magia de las atracciones y de cada uno de sus rincones: “En algún rincón del mundo la magia sigue existiendo. No sé qué me llevo tanto tiempo experimentar esas alegrías, pero mi niña interior ha escapado durante las últimas semanas”.

El gesto del niño que ha preocupado en redes sociales

La foto que ha hecho saltar las alarmas es una que aparecen los dos en una atracción, dentro de un coche que parece hacer recorrido por todo un escenario interior. El niño, que aparece con una gorra, está mirando hacia abajo apoyado en sus manos como si estuviese triste o aburrido. Sus fans rápidamente han relacionado esto con la muerte de su padre, afirmando que el niño puede estar pasando por una malar racha.

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Pero lo que en realidad puede decir esa foto es que la madre simplemente quiere evitar que su hijo se exponga en redes sociales y le ha hecho posar así, o que es una rabieta muy común en un niño de su edad.