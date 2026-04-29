Mabel Cupet Sevilla, 29 ABR 2026 - 06:30h.

Han puesto en marcha una web para reservas anticipadas de helados que se podrán disfrutar más adelante

El llamamiento de un empresario de Málaga que lo ha perdido todo en un incendio: “No pedimos limosna, pedimos ayuda para seguir trabajando”

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Enrique Rodríguez, el empresario malagueño de Nonna Helados Artesanal, nunca imagino que la respuesta solidaria a su llamamiento desesperado hace unos días, tras perder su empresa en un incendio, tendría esta acogida.

Asegura que han sido muchas las personas que se han puesto en contacto con ellos a lo largo de esta semana, a través de distintos medios, para prestarles ayuda de manera desinteresada. “Gracias por todo el cariño, de verdad. Nos estáis sosteniendo más de lo que imagináis”

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Aunque aún tienen mucho trabajo por delante, este malagueño empieza a ver la luz al final del túnel. Ante esta muestra de cariño y respaldo, el equipo de Nonna Helados ha puesto en marcha una iniciativa que ha sido recibida con entusiasmo: una página web desde la que los clientes pueden realizar reservas anticipadas de helados para disfrutarlos cuando el establecimiento vuelva a abrir sus puertas.

Reservas anticipadas de helados

El funcionamiento es sencillo. A través de esta plataforma, los usuarios pueden seleccionar y “reservar” sus helados favoritos como gesto de apoyo al negocio en este momento de pausa. Cada reserva genera un código único que permitirá canjear el producto en el momento en que la heladería retome su actividad con normalidad. De esta forma, no solo se mantiene el vínculo con la clientela, sino que también se contribuye a dar oxígeno al proyecto que necesita remontar.

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Desde el entorno del empresario destacan que esta respuesta ha sido “emocionante e inesperada”, subrayando que el gesto de la gente va mucho más allá de una simple compra: se trata de una muestra de confianza, fidelidad y cariño hacia una marca que ha logrado consolidarse a base de esfuerzo y cercanía con sus clientes.

Un proyecto que ha tenido dos padrinos solidarios Martín Paz, que trabaja en SEO y estrategia digital y que se volcó con ellos y Juanjo, un desarrollador web. que es el creador de la página de la empresa y que sigue al frente.

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En redes sociales, la iniciativa ha comenzado a circular rápidamente, con numerosos mensajes de apoyo, recuerdos de experiencias en la heladería y muestras de deseo por su pronta reapertura. Muchos usuarios destacan el valor humano detrás del proyecto y la importancia de mantener vivo el tejido de pequeños negocios locales.

Llamamiento desesperado del empresario

Enrique Rodríguez, propietario de Nonna Helado Artesanal, hacía público un llamamiento tras el incendio que ha destruido por completo la nave de su empresa en el polígono industrial de Cajiz, en Vélez-Málaga.

No pedía donaciones económicas ni ayudas asistenciales, lo que reclamaba era una oportunidad, una nave, un local provisional o maquinaria en préstamo que les permitiera reanudar la producción cuanto antes.

Ayuda para no perder el negocio

“Estamos destrozados como familia y como empresarios”, reconocía Rodríguez, visiblemente afectado por lo ocurrido. Durante años, él y su familia han levantado un proyecto basado en la elaboración artesanal de helados, consolidando poco a poco una cartera de clientes que ahora temen perder si no logran retomar la actividad en el menor tiempo posible.

La empresa, de carácter familiar, da empleo a entre ocho y diez personas. No se trata solo de reconstruir una nave o sustituir maquinaria, sino de mantener puestos de trabajo y sostener un proyecto que ha sido fruto del esfuerzo. “Somos trabajadores luchadores.

Un incendio que arrasó con cinco naves

El origen de esta situación se encuentra en el incendio declarado en la tarde del viernes 17 de abril en el polígono industrial de Cajiz, núcleo perteneciente al municipio malagueño de Vélez-Málaga. Según fuentes de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió en torno a las 16.35 horas, cuando se alertaba de un fuego en una nave destinada al almacenamiento de material textil, situada en la calle Guirnaldas.

Las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante en la evolución del incendio. El viento favoreció la rápida propagación de las llamas, que en pocos minutos se extendieron a otras naves colindantes, complicando las tareas de contención. La intensidad del fuego y la velocidad con la que avanzó obligaron a movilizar un amplio dispositivo de emergencia.

El incendio terminó afectando a un total de cinco naves industriales. Entre ellas, la de Nonna Helado Artesanal, que quedó completamente calcinada, dejando inoperativo su centro de producción. La escena, según relatan los propios afectados, fue devastadora. En cuestión de minutos, años de trabajo y de inversión desaparecieron bajo las llamas.

Un gran despliegue

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga desplegó efectivos de cuatro parques: Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Nerja y Colmenar. Las primeras dotaciones comenzaron a intervenir en torno a las 16.50 horas, apenas minutos después de recibirse el aviso. A lo largo de la tarde, los equipos trabajaron intensamente para contener el incendio y evitar que se extendiera a más instalaciones del polígono.

Durante la intervención, los bomberos identificaron dos focos activos principales, uno en la zona sur y otro en la zona norte, siendo este último especialmente sensible por su proximidad a otras naves. Las labores de extinción se prolongaron durante horas hasta lograr controlar ambos focos, aunque el daño material ya era considerable.

El dispositivo se completó con la presencia de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, encargados de asegurar la zona y coordinar las labores de emergencia, así como con efectivos sanitarios del 061.