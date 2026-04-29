"Qué ganas de volver a España, de reír hasta que duela, de llorar de emoción, de abrazar fuerte y de besar a los nuestros como si el tiempo se hubiera detenido", expresa

Un trabajador del hotel de Maldivas narra cómo fue el ataque de un tiburón al turista español: "Fue horrible, le faltaba un gran trozo de pierna"

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Borja, el turista alicantino que fue atacado por un tiburón en Maldivas durante su luna de miel y que tuvo que someterse a la amputación de una pierna para salvar la vida, ha hablado por primera vez en sus redes sociales de lo ocurrido y ha expresado, recordando el que ha calificado como “el episodio más cruel y salvaje” de sus vidas, su deseo de regresar a casa.

En un mensaje compartido a través de Instagram, el joven, de 31 años y ginecólogo de profesión, empleado del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, se ha pronunciado sobre los acontecimientos ocurridos en todo este tiempo justo después de un mes de que contrajese matrimonio con su esposa, presente en el momento de brutal ataque del escualo.

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El mensaje de Borja tras ser atacado por un tiburón en Maldivas

“Quién nos iba a decir que la vida nos pondría a prueba tan pronto, apenas un mes después de pronunciarnos aquellas palabras ante Dios y ante las personas más importantes de nuestras vidas”, comienza a escribir Borja, refiriéndose a su esposa.

“Hoy, 28 de abril, celebramos nuestro primer mes de casados. Y qué decirte… empezamos fuerte, ¿no?”, bromea en su mensaje, justo antes de recordar lo acontecido ese día en que, durante una sesión de snorkel en el atolón Gaafu Alif de la isla de Kooddoo, conocida por su alta presencia de tiburones, un escualo se abalanzó contra él.

“El 11 de abril nos enfrentamos probablemente, al episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas. Pero ni un solo momento dejamos de confiar en que aquello sería solo una piedra en el camino; que, pasara lo que pasara, encontraríamos la manera de salir adelante. Y lo hicimos”, apunta sobre el ataque, expresando a continuación su fortuna por haber estado durante todo este duro proceso por su esposa.

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“Hay momentos que te cambian para siempre. Momentos en los que entiendes lo frágil que es la vida, pero también la fuerza que uno puede llegar a sacar cuando todo parece derrumbarse. Si algo tengo claro después de todo ello, es que no había mejor persona con quien atravesar dicha tormenta”, expresa.

Además, en su mensaje, Borja agradece todo el cariño recibido en este tiempo, manifestando al mismo tiempo su deseo de regresar pronto a casa y dejar atrás el Hospital ADK de Malé, donde fue sometido a la compleja operación en la que le amputaron la pierna para salvarle la vida, y donde continúa recuperándose todavía hoy.

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“Todas las manos que se unieron, todos los mensajes y cada oración que se hizo por mí, estoy seguro de que llegaron de forma exprés al cielo y, de alguna manera, me trajeron de vuelta. Qué ganas de volver a España, de reír hasta que duela, de llorar de emoción, de abrazar fuerte y de besar a los nuestros como si el tiempo se hubiera detenido”, señala, finalizando con esa conclusión: “Después de todo, uno entiende que no hay nada más valioso que volver a casa y sentir el amor de quienes nunca nos soltaron”.